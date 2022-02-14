Porsche, 14 Şubat'a özel bir video paylaştı. Porsche V8'e Aşk Mektubu isimli videoda, şirketin tüm V8 motorlu araçlarına yer veriliyor. Video, V8 motor tutkunlarının içini titretecek türden.

Alman otomotiv devi Porsche, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel bir video yayınladı. Yayınlanan video, şirketin çok sevdiği V8 motorlarla ilgiliydi. Etkileyici video, Porsche markası ile piyasaya sürülen V8 motorlu araçları tek tek gösteriyor. "Porsche V8'e Aşk Mektubu" başlığı ile yayınlanan video, V8 motor tutkunlarını kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Porsche tarafından hazırlanan video, ilk kez 1977 yılında tanışma imkanı yakaladığımız Porsche 928 ile başlıyor. Bu model, şirketin V8 motora sahip ilk otomobiliydi ve Porsche için yeri daima özeldi. Videonun devamında ise V8 motora sahip Panamera GTS, Cayenne Turbo ve Cayenne Turbo S E-Hybrid gibi araçları görüyoruz.

Porsche Cayenne Turbo GT Nurburgring'in tozunu atarak tarihe geçmişti

V8 motorlar, yıllar boyunca Porsche için çok önemli oldu. Hatta şirket, Porsche Cayenne Turbo GT'deki V8 motor ile tarihe geçti. Dünyanın en ünlü yarış pistlerinden Nurburgring'e çıkan Porsche Cayenne Turbo GT, pisti 7:38.9 sürede tamamlayarak tarihin en hızlı SUV modeli oldu. Porsche V8'e Aşk Mektubu isimli videoda, bu SUV için ayrı bir parantez açıldığını da belirtmeden geçmeyelim.

Porsche, V8'den kolay kolay vazgeçmeyecek gibi görünüyor. Çünkü şirket, bir süredir V8 motorla çalışan LMDh isimli bir yarış arabası üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Henüz prototip aşamasında olan hibrit motor destekli LMDh'nin 2023 yılında resmi yarışlara dahil olması bekleniyor. Porsche, yasalar gereğince bu aracı 670.5 beygir gücü ile sınırlayacak. Aracın neler sunabileceğini önümüzdeki dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

Porsche V8'e Aşk Mektubu videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: