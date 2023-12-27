SON DAKİKA: 2024 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün gerçekleştirilen toplantının ardından 2024 yılı için belirlenen asgari ücretin net 17 bin 2 TL olacağını açıkladı.

Aralık ayının sonu yaklaşırken tüm gözler 2024 yılının asgari ücretinin ne kadar olacağına çevrilmişti. Bugün gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı üçüncü toplantının sonrasında nihayet beklenen haber geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, işçi ve işverenlerin de katılımıyla yaptığı basın açıklamasıyla yeni asgari ücreti duyurdu. Buna göre Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak asgari ücret net 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Bunun 700 TL'sinin asgari ücret desteği olduğu da eklendi.

17 bin 2 TL'yle asgari ücrete %49 zam geldi

Asgari ücret, Temmuz 2023’te 11 bin 402 TL olarak belirlenmişti. Bugün açıklanan ve 17 bin 2 TL'lik tutar da asgari ücrete önceki döneme oranla %49 oranında zam yapıldığı anlamına geldi. Yıllık oranda ise %99 oranında artış yapılmış oldu. Yeni asgari ücret, 27 Aralık saat ‘19.51'deki dolar kuruna (29,40 TL) göre 578,33 dolara denk geliyor.

TÜRK-İŞ: Talebimiz 18 bin TL'ydi

Öte yandan basın açıklaması sırasıdna TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay da açıklamalarda bulundu. Market gibi yerlerdeki fiyat artışlarını örnek gösteren Atalay, taleplerinin 18 bin TL olduğunu ancak bunun gerçekleşmediğini ifade etti. Yılda 2 kez artış beklediklerini de ekledi. Ancak Bakan Işıkhan, daha önceki açıklamalarında bu yıl sadece bir kez zam yapılacağını belirtmişti.