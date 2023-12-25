Citroen, sevilen hafif ticari otomobili Berlingo'yu yeniledi. Şirketin yeni logosuna ev sahipliği yapan otomobil, elektrikli versiyona da sahip olacak. Aracın fiyatı, şimdilik bilinmiyor.

Fransız otomobil şirketi Citroen'in Türkiye'de de sevilen hafif ticari aracı Berlingo, yenilendi. Hem iç hem de dış tasarımda dikkate değer yeniliklere ev sahipliği yapan otomobil, bireysel kullanıcıları da etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

2024 model Citroen Belingo, markanın geçtiğimiz yıl duyurduğu yeni logosuna ev sahipliği yapıyor. Bu yeni logo, aracın yeni bir silüet edinmesini sağlamış durumda. Yeni nesil LED destekli farlar ile nispeten kapalı ızgara, aracın oldukça şık görünmesine imkân tanıdı.

Karşınızda 2024 Citroen Berlingo

2024 model Citroen Berlingo'nun arka kısmında çok büyük bir değişim yok. Oldukça büyük ve açılabilir bir arka cama ev sahipliği yapan otomobil, dikey aydınlatmalarla donatıldı. Tasarımcılar, arka kısımda yeni logoyu değil, Citroen ibaresini tercih etmişler.

Citroen Berlingo'nun iç kısmına baktığımızda ise oldukça modern bir yaşam alanı ile karşılaşıyoruz. Tam dijital gösterge ekranının bulunduğu Citroen Berlingo, 10 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranı ile donatıldı. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği bulunan otomobil, kablosuz şarj pedine de ev sahipliği yapıyor. Yük taşıyacak olan kullanıcılar, arka koltukları tamamen yatırabilecekler.

2024 model Citroen Berlingo'nun motoruna ilişkin bir açıklama yapılmadı ancak bu otomobilin elektrikli versiyona da sahip olacağı zaten biliniyor. Önümüzdeki yıl içinde piyasaya sürülecek otomobilin fiyatı, şimdiden merak konusu.