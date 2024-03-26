Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, katıldığı bir programda 2024 yılında 1 milyonun üzerinde araç satılmasını beklediklerini açıkladı.

Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, Bloomberg HT kanalında bir programa konuk oldu. Programda, otomotiv sektörünün 2024 yılı hedeflerinden de bahseden Aytaç, bu yıl 1 milyondan fazla araç satılması hedefinin "aslında çok da pozitif olmayan realistik bir beklenti olduğunu düşündüklerini" söyledi.

Pazar ilk 3 ayda 300 bini buluyor

Aytaç programda “Bundan 1-1,5 sene önce baktığımızda 2023 planlamalarını yaparken 1 milyon tahminini de belki söylerdik; ama pazarın 1 milyon 232 bin seviyesine gelmesini beklemiyorduk.Geçen yıl talep dengesinin yüksek olduğu bir dönemdi. Türkiye’de otomotiv sektörüne olan iştah her zaman yüksek olmuştur. Uygun koşullar bir araya geldiğinde de geçen sene olduğu gibi rekor rakamlara gitti. 2024 senesine geldiğimizde ise, ilk 3 aya bakarsak Mart ayı toplamı ile beraber pazarın 300 bini geçeceğini tahmin edebiliriz. Ocak-Şubat toplamı 185 bin adede gelmişti. İlk çeyreği rekor bir otomotiv pazarı ile kapatıyor olacağız. Dolayısı ile tüm yılı 1 milyon-1 milyon 100 bin seviyelerinde kapamanın aslında çok da pozitif olmayan realistik bir beklenti olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Alternatif enerji kaynaklarına sahip otomobillerle ilgili de konuşan Aytaç, "Çevreci araçlara bakışta bilinç regülasyonların yön göstermesi ile oldu. Avrupa'da elektrifikasyonun yüzde 10-15'lere geldiğini konuştuk. Türkiye'de ise arzın artması ile beraber buradaki bilincin biraz daha arttığını görüyoruz." dedi. Aytaç bu otomobillerin yayılacağını ancak yayılma hızının nasıl olacağını bilmediklerini de sözlerine ekledi.