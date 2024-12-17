2024 Resmen Teknolojinin Altın Çağı Oldu! Peki Yılın Öne Çıkan ve Devrim Yaratan Teknolojik Yenilikleri Nelerdi?

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Teknoloji dünyasının 2024’nde resmen bir devrim yaşandı ve her ay yepyeni gelişmeleri karşıladık. Yıl değerlendirmesinde bakın neleri gördük.

Özellikle yapay zekânın çığır açtığı teknoloji sahnesinde uzay keşfinden yenilikçi cihazlara kadar ezberler bozuldu.

Çayınızı kahvenizi alın, hep birlikte 2024’ün en çok konuşulan teknolojik gelişmelerine göz atalım.

1. Yapay zekâ zirveyi ele geçirdi.

yapay zeka

Yapay zekâ bu yıl, hayatımızı epey bir kolaylaştıran araç olmakla kalmadı, tartışmaların da merkezinde yer aldı. Özellikle üretken AI araçları, sanat ve içerik üretiminde büyük dönüşümler yarattı.

Bununla da sınırlı kalmayan yapay zekâ; hukuk, eğitim ve sağlık gibi alanlarda da yaygınlaşınca etik kurallar da gündemin sıcak konuları oldu.
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2. Metaverse rüzgarları hâlâ esiyor mu?

metaverse

Geçtiğimiz yıllara göre daha olgun yapıya kavuşan kavramlardan biri de metaverse oldu. Özellikle eğitim ve iş dünyasında daha işlevsel hâle geldi.

Büyük şirketlerin sanal ofis kurmalarının yanı sıra insanlar eğitimlerini bu dijital dünyada tamamlamaya başladı. Ancak bireysel kullanıcılar için hâlâ tartışılmaya devam eden bir soru var: Metaverse gerekli mi?
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3. Katlanabilir telefonların da yılı oldu.

katlanabilir telefonlar

Bir dönem popüler olup sonra unutulan katlanabilir telefonlar, 2024’te tekrardan sahneye çıktı, hem de şov yaparak. Samsung ve Huawei gibi devlerin yarışı, fiyatın düşmesini sağlarken aslında katlanabilir telefonları daha ulaşılabilir hâle getirdi. Katlanabilir ekran trendinden tabletler de nasibini aldı.

Peki ne oldu da katlanabilir telefonlar birden bu kadar popüler oldu?
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4. Uzay turizmi daha "halktan" oldu.

Uzay turizmi

SpaceX ve Blue Origin gibi şirketlerin liderliğinde uzay turizmi artık zenginler kulübünden çıkıp daha geniş bir kitleye hitap etmeye başladı.

2024’te yapılan ilk toplu uzay gezisiyle birlikte, uzaya gitmek artık sıradan bir tatil alternatifi olarak düşünülmeye başlandı. Ama fiyatlar? Hâlâ cep yakıyor!

Peki uzay turizmi, bir gün herkes tarafından ulaşılabilir olacak mı?
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5. Dijital para düzenlemeleri ve CBDC çılgınlığı yaşandı.

kripto para

2024’ün hareketli geçen dünyalarından biri de kripto para oldu. Pek çok ülke kendi dijital para birimlerini duyurdu, kripto varlık düzenlemeleri küresel bir standart kazandı.

Bitcoin yükselişi 2024’te de sürdü. Tüm bu gelişmeler yaşanırken bir yandan da dijital cüzdan güvenliği her zamankinden daha önemli hâle geldi.
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6. Elektrikli araçlarda büyük inovasyon

otonom araçlar

2024 teknolojik gelişmeler listesinde elektrikli araçlar resmen zirveye oynadı. Tesla, bu oyunda adından sıkça söz ettiren markalardan biri olurken birçok markanın elektrikli araçlarını da yollarda gördük.

Bunun yanı sıra otonom araçlar da gündeme gelmeye başladı, bakalım 2025’te bu araçlarda nasıl gelişmeler yaşanacak.
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7. Giyilebilir teknolojilerde sağlık dönemi

akıllı saatler

Sadece adımlarımızı sayan akıllı saatler ve bileklikler artık sağlık asistanımız hâline geldi. 2024’te duyurulan yeni nesil cihazlar, kan şekerini ölçmekten tansiyon takibine kadar pek çok işlemi saniyeler içinde yapabiliyor.
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8. Robotlar günlük hayata dahil oldu.

yaşlı bakım robot

2024’te teknoloji marketlerinin en çok satan ürünleri arasında kuşkusuz ki ev robotları oldu. Kaçımızın evinde minik bir robot geziyor?

Ev temizliğinin yanı sıra yemek yapan cihazlar da mutfaklarda yerini aldı. Türkiye’de revaçta olmasa da yurt dışında evdeki yaşlı kişilere arkadaşlık eden robotları bile görmeye başladık.

9. Akıllı şehirlerde dönüşüm başladı.

Akıllı şehirler

Şehirlerimiz de 2024 teknolojilerinden nasibini aldı. Özellikle karbon nötr hedefleri doğrultusunda, akıllı şehir altyapıları yenilendi.

Sensörlerle dolu sokaklar, enerji tasarrufu sağlayan binalar ve otonom toplu taşıma sistemleri, teknolojinin şehir hayatına kattığı yeniliklerden sadece birkaçı. Tabii ki bunu Türkiye için söylemek için biraz erken…

10. Dijital güvenlik ve gizlilikte yeni dönem

biyometrik güvenlik sistemleri

Hacker’lar her yıl olduğu gibi bu yıl da boş durmadı ancak siber güvenlik şirketlerinin de tedbirleri arttı. Özellikle biyometrik güvenlik sistemleri artık standart hâle geldi diyebiliriz. Parmak izi ve yüz tanıma ise artık daha güvenli ve hızlı.

11. Kuantum bilgisayarlar için ilk büyük adım atıldı.

kuantum ve yapay zeka

2024, kuantum bilgisayarların gerçekten işe yarar hâle geldiği ilk yıl olarak tarihe geçti. IBM ve Google, pratik uygulamalar için kullanılabilecek kuantum bilgisayarlar geliştirdi. Bu da karmaşık veri analizlerinde çığır açıcı bir gelişme oldu.
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Bu yıl, teknolojinin sınır tanımadığını bir kez daha gördük. Ancak bu yeniliklerin getirdiği etik ve toplumsal sorumluluk konuları da dikkat çekti. Gelecek yıllar, bu yeniliklerin hayatımızı nasıl şekillendireceğini gösterecek.

Teknoloji hız kesmiyor; bakalım 2025’te bizi neler bekliyor?

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