Peugeot, hafif ticari otomobili Rifter'ın elektrikli versiyonunu tanıttı. 2024 model olarak lanse edilen E-Rifter, önümüzdeki yıl itibarıyla satışa sunulacak.

Fransız otomobil devi Peugeot, bugün düzenlediği bir etkinlikte sevilen hafif ticari otomobili Rifter'ın elektrikli versiyonunu tanıttı. E-Rifter olarak isimlendirilen otomobil, tasarımındaki şıklıkla sadece ticari değil, binek otomobil olarak da tercih edilecek gibi görünüyor.

2024 Peugeot E-Rifter, şirketin yeni nesil tasarım dilini benimseyen bir model. Araçta yeni logoyu görüyoruz ki bu durum Rifter için ilk kez gerçekleşiyor. Ayrıca Peugeot'nun yeni nesil modellerinde gördüğümüz yeni ön ızgara tasarımı da elektrikli otomobilde karşımıza çıkıyor. Yine nesil modellerde gördüğümüz pençe şeklindeki far tasarımı, E-Rifter için yeniden dizayn edilmiş durumda ve hiç fena görünmüyor.

Karşınızda Peugeot E-Rifter

Aracın ön kısmında büyük bir değişim görmüş olsak da arka kısım için böyle bir durum söz konusu değil. Hatta Peugeot E-Rifter'ın arka kısmında neredeyse hiçbir değişim yapılmadı. Hâlihazırda satılmakta olan modeldeki aydınlatma tasarımı, elektrikli Rifter'a da olduğu gibi aktarıldı. Ancak arka kısımda Peugeot logosu gitti, bunun yerine yazı geldi.

Peugeot, E-Rifter'ın iç tasarımını göstermedi. Ancak iç tasarım ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Yapılan açıklamaya göre 2024 model E-Rifter, "i-Cockpit" olarak isimlendirilen kokpit tasarımına ev sahipliği yapıyor. Araçta 10 inç boyutlu tam dijital gösterge ekranı ile yine aynı boyuttaki HD çözünürlüklü dokunmatik bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Isıtmalı direksiyon simidi ile 5 veya 7 koltuklu seçenekler, tüketicilere sunulacak özellikler arasında yer alıyor.

Kaput altına baktığımızda ise 136 hp beygir gücü ve 270 Nm tork değerine sahip olan tek bir elektrik motoru ile karşılaşıyoruz. Bu elektrik motoru, 50 kWh kapasiteli bir batarya ile eşleştirildi. Menzili optimize etmek için özel bir frenleme sistemine sahip olan otomobil, tek şarj ile 320 kilometreye kadar kullanılabilecek. Bu arada; aracın 0-100 km/s hızlanma süresinin 11,2 saniye olduğunu belirtelim.

Allure, Motion ve Excellence olmak üzere 3 farklı donanım seçeneği ile satışa sunulacak olan E-Rifter, önümüzdeki yıl itibarıyla dünyanın dört bir yanına ulaşacak. Aracın kaç paradan satılacağını da Türkiye'ye geldiğinde göreceğiz.