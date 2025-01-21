2025 model BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye pazarına giriş yaptı. Etkileyici otomobil, fiyatı ile can sıkmaya devam edecek gibi görünüyor.

Alman otomobil devi BMW'nin Türkiye operasyonlarını sürdüren Borusan Otomotiv, X1'in fişli hibrit versiyonunun satışa sunulduğunu duyurdu. "BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid" ismiyle satışa sunulan otomobil, BMW tutkunlarını heyecanlandırmayı başaracak gibi görünüyor.

Peki 2025 model BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid nasıl bir otomobil? Bu aracın Türkiye fiyatı ne kadar? İşte tüm detaylar...

BMW X1 xDrive25e Plug-in Hybrid Türkiye fiyatı:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.5L (xDrive25e) 245 bg, Fişli Hibrit X-Line, Otomatik 3.141.800 TL 1.5L (xDrive25e) 245 bg, Fişli Hibrit M Sport, Otomatik 3.257.800 TL

BMW X1 xDrive25e, gerçekten etkileyici bir otomobil. Zira şirketin verilerine göre bu aracın 100 kilometredeki yakıt tüketimi, sadece 0,8 litre. Tabii bu seviyeye ulaşmak zor olacaktır ancak yine de oldukça ekonomik bir yakıt tüketimi yaşanacağı aşikâr.

Aracın tasarımı da her zaman olduğu gibi oldukça şık. Ön kısımda oldukça iri yapıdaki böbrek ızgara ve LED destekli farlara ev sahipliği yapan BMW X1 xDrive25e, arka kısımda da yine LED destekli aydınlatmalara ev sahipliği yapıyor. Sert hatlara sahip olan otomobilin yarı gövdeye gömülü kapı kolları da oldukça etkileyici görünüyor.

BMW X1 xDrive25e'nin iç kısmı da hiç fena değil. Bu bağlamda; aracın içinde tek bir panele yerleştirilmiş olan dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı bizleri karşılıyor. Orta konsolda kontrol paneline sahip olan otomobil, oldukça keyifli bir sürüş deneyimi sunacak gibi görünüyor.