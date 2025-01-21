Hyundai, yeni elektrikli otomobil modeli Creta'yı tanıttı. Dikkat çekici özelliklere sahip olan otomobilin fiyatı da hiç fena değil. İşte Hyundai Creta Electric özellikleri ve fiyatı...

Güney Koreli otomobil devi Hyundai, Hindistan'da önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, bu duyuru kapsamında "Creta Electric" olarak isimlendirdiği yeni elektrikli otomobilini tanıttı. Aracın içten yanmalı motora sahip versiyonu, ilk kez 2015 yılında tanıtılmıştı ve Hyundai'ın Hindistan'da en çok sevilen modellerinden bir tanesi hâline gelmişti.

Hyundai Creta Electric, oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip. Bu bağlamda; aracın ön kısmında LED'lerde desteklenmiş olan parçalı far tasarımını görüyoruz. Kapalı ızgara tasarımının benimsendiği otomobilin arka kısmında ise bir ışık barı ile karşılaşıyoruz.

Karşınızda Hyundai Creta Electric

Hyundai Creta Electric'in iç kısmına baktığımızda oldukça modern bir tasarım dili ile karşılaşıyoruz. Bu otomobilin iç kısmında boyut bilgisi verilmeyen 3 ekran yer alıyor. Bunlardan ikisi, tahmin edebileceğiniz üzere dijital gösterge ekranı ile bilgi-eğlence ekranı olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü ekran ise bilgi-eğlence ekranının hemen altında, klima kontrolünün yapılabilmesi için varlık gösteriyor.

171 psi'a denk gelen 126 kW kapasiteli bir elektrik motoruna sahip olan otomobil, 42 kWh ve 51.4 kWh kapasiteli iki batarya paketi seçeneği ile satışa sunulacak. 0-100 km/s hızlanma süresi 7,9 saniye olarak açıklanan Hyundai Creta Electric, 473 kilometreye kadar menzil sunabilecek.

Hyundai tarafından yapılan açıklamaya göre yeni elektrikli otomobil, 27.200 dolarlık başlangıç fiyatına sahip. Bu para, bugünün kuruyla 980 bin TL civarlarına denk geliyor ki bu da Creta Electric'in fiyatının Fiat Egea'ya oldukça yakın olduğunu gözler önüne seriyor.

Peki bu araba, aynı paraya Türkiye'ye gelse tercihiniz ne olurdu? Fiat Egea mı yoksa Creta Electric mi?