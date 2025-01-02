2025, gökyüzü meraklıları için şüphesiz tam bir görsel şölen yılı olacak. Gezegen kavuşumları, Ay tutulmaları, Güneş tutulmaları ve yıldızların hareketleri, unutulmaz anlara sahne olma fırsatını bizlere verecek.

Peki 2025 yılında hangi gökyüzü olaylarına şahitlik edeceğiz? Bizi neler bekliyor?

Hazırsak, başlayalım.

Satürn ve Venüs kavuşumu - 18 Ocak

2025 yılında kaçırmamanız gereken ilk gökyüzü olaylarından biri, yılın ilk ayında gerçekleşecek Satürn ve Venüs kavuşumu. 18 Ocak’ta bu iki gezegen, gökyüzünde birbirine o kadar yakın olacak ki sanki geceyi birlikte aydınlatmak için iş birliği yapacaklar.

Eğer akşam saatlerinde batı ufkuna doğru bakarsanız bu olağanüstü yakınlaşmayı, ortaya çıkacak parlaklık sayesinde fark edebilirsiniz.

Kanlı Ay ve Tam Ay Tutulması - 14 Mart

Kanlı Ay tutulması, Ay’ın tamamen tutulduğunda kırmızı, sarı, turuncu veya hepsinin karışımı bir renge dönüşmesidir. 2025’in ilk Kanlı Ay’ı ise 14 Mart’ta kendini gösterecek. O gece Ay, kızıl bir hâle bürünecek ve bizlere görsel bir şölen yaşatacak.

Kısmi Güneş Tutulması - 29 Mart

29 Mart’ta ortaya çıkacak bu kısmi Güneş tutulması, Güneş’in Ay tarafından kısmen örtüldüğü anlara sahne olacak. Bu tarihte “Gökyüzü kararıyor ancak henüz gece olmadı, neler oluyor?” gibi bir cümle kurabilirsiniz.

Ancak sorunun cevabı kısmi Güneş tutulmasında. Yani o gün, gündüzün ortasında garip bir alaca karanlık yaşanacak.

Ay ve Merkür buluşması - 26 Haziran

Haziranın ayının son haftasında gece gökyüzü, Ay ve Merkür’ün bir araya geldiği muazzam bir görüntüye sahne olacak. Bu nadir gökyüzü olayı, ufka yakın bir noktada gerçekleşeceği için onu görmek çok kolay olmayacak.

Bunun için iyi bir görüş alanı bulmak şart. Fakat bu buluşmayı illa ki bir teleskopla izlemek zorunda değilsiniz. 26 Haziran’da gerçekleşecek bu gökyüzü olayı, gözle bile fark edilebilecek.

Venüs ve Jüpiter’in karşılaşması - 12 Ağustos

Tarih 12 Ağustos 2025’i gösterdiğinde Venüs ve Jüpiter, birbirine yaklaşacak. Bu iki gezegeni, gecenin geç saatlerinde âdeta omuz omuza görmek mümkün olacak. Çünkü parlaklıkları, çok uzaklardan bile fark edilecek. Yine bir teleskoba ihtiyacınız yok!

Kanlı Ay ve Ay Tutulması - 7 Eylül

Yılın ikinci kanlı Ay’ı, bu kez 7 Eylül tarihinde gerçekleşecek. Bu tutulma, gece boyunca Ay’ın en etkileyici hâliyle bize görünmesini sağlayacak. Bu sırada Ay, Dünya’nın gölgesine girecek ve muazzam bir kırmızı tona bürünecek. Ayrıca bu tutulma, tüm gece boyunca sürecek.

Ay, Venüs ve Regulus yıldızlarının kucaklaşması - 19 Eylül

2025 yılının Eylül ayında Ay, Venüs ve Regulus yıldızı, bir araya gelerek oldukça nadir bir hizalanma yaratacak. İnce hilal şeklindeki Ay, parlak Venüs ve yine oldukça parlak bir yıldız olan Regulus’un çarpıcı bir üçgen oluşturduğunu görmek için, sabahın erken saatlerinde doğu yönüne bakabilirsiniz.

Satürn halkalarının kaybolması - 8 Kasım

2025 yılının Kasım ayı, Satürn’ün büyüleyici halkalarının görünmez hâle geldiği özel bir gökyüzü olayını beraberinde getirecek. Bu durum Satürn’ün ekvatorunun, dünyaya düz bir açıdan geldiği nadir anlardan biri.

Bu sebeple halkalar, bir süreliğine kaybolmuş gibi görünecek. En iyi görüş için ise bir teleskoba ihtiyacınız olacak.

Geminid meteor yağmurunun zirveye ulaşması - 13-14 Aralık

2025 yılının son büyük gökyüzü olayı, Aralık ayında zirve yapacak Geminid meteor yağmuru olacak. 13 ve 14 Aralık’ta gökyüzünde her saat, yaklaşık 120 meteor görme şansınız olacak ve gökyüzü, âdeta bir şenlik yeri hâline gelecek.

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