Teknoloji dünyası hızla ilerlerken birkaç yıl önce çıkan bir cihazı almak akıllıca mı yoksa gereksiz mi?

Özellikle iPad 9, 2021’de piyasaya sürülmüş, uygun fiyatlı ve temel ihtiyaçları karşılayan bir tablet.

Peki 2025’te hâlâ bu modeli almak mantıklı mı?

iPad 9’un 2025’teki avantajları

Uygun fiyat ve temel ihtiyaçları karşılama

iPad 9, A13 Bionic işlemcisiyle hâlâ günlük kullanım için yeterli performans sunuyor. Not almak, video izlemek, sosyal medyada gezinmek veya hafif ofis işleri yapmak isteyenler için ideal.

2025’te ikinci el veya indirimli fiyatlarla bulunabileceği için bütçe dostu bir seçenek olmaya devam edecek.

Uzun süreli yazılım desteği

Apple, eski cihazlarına bile uzun yıllar yazılım güncellemesi sağlıyor. iPad 9’un en az 2026’ya kadar major iOS güncellemeleri alması bekleniyor. Yani 2025’te alırsanız, 1-2 yıl daha güvenle kullanabilirsiniz.

Kaliteli ekran ve Apple kalitesi

10.2 inç retina ekranı, renk doğruluğu ve parlaklık açısından hâlâ tatmin edici. Ayrıca iPadOS optimizasyonu sayesinde aynı fiyat bandındaki Android tabletlerden daha akıcı bir deneyim sunuyor.

2025’te iPad 9 almanın dezavantajları

Eski tasarım ve sınırlı özellikler

iPad 9, kalın çerçeveli ve eski Home Button tasarımına sahip. Yeni nesil iPad’lerdeki USB-C, daha ince çerçeve ve Magic Keyboard desteği bu modelde yok. Ayrıca True Tone ekran ve geniş renk gamı gibi özellikler de eksik.

Daha iyi alternatifler çıkabilir.

2025’te iPad 10 veya yeni nesil iPad Air gibi modeller daha uygun fiyatlara düşebilir. Özellikle M1 çipli iPad’ler ikinci el piyasasında cazip hâle gelirse iPad 9’un performansı yetersiz kalabilir.

Depolama & RAM sınırlamaları

Temel modelde 64GB depolama ve 3GB RAM ile geliyor. 2025 standartlarında bu, çoklu görev ve uygulama kullanımında yetersiz gelebilir.

Sonuç: Kimler iPad 9 almalı?

Bütçeniz kısıtlıysa özellikle ikinci el alarak en basit işlerinizi halledebilirsiniz. Not ve hafif işler gibi temel ihtiyaçlar için çok fazla para harcamak istemeyenlerin imdadına yetişir. Ayrıca Apple ekosistemine uyumlu bir başlangıç cihazı istiyorsanız da iPad 9’u tercih edebilirsiniz.

Ancak daha uzun vadeli ve profesyonel kullanım düşünüyorsanız iPad 10 veya M1’li bir iPad Air daha mantıklı olabilir.

Siz ne düşünüyorsunuz? 2025’te eski bir iPad almak sizce mantıklı mı yoksa yeni nesil modellere mi yönelmeli?

Bunları da incelemek ister misiniz?