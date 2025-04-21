2026'da büyük değişikliklerle gelmesi beklenen yeni Dacia Spring'in muhtemel tasarımını içeren render görsel paylaşıldı.

Türkiye’de de satışı yapılan ve genel olarak piyasadaki en uygun elektrikli modellerden biri olan Dacia Spring, yurt dışında da çok popüler bir arabaydı. Bu yüzden de otomobilseverler, aracın yeni nesillerini dört gözle bekliyordu. Renault, 2026-2027 arasında Spring’in büyük değişikliklerle yenileneceğini ifade etmişti.

Peki yeni Spring nasıl gözükecek? Motor1’deki meslektaşlarımız, şimdiye kadar paylaşılan bilgilerden ve teaser’lardan esinlenerek bir render görsel oluşturdu. Bu görsel, Dacia Spring’in yeni neslinin muhtemel tasarımına göz atmamızı sağlıyor.

2026 Dacia Spring böyle gözükebilir

Renault 5 E-Tech platformunda geliştirilmesi beklenen yeni Dacia Spring, o kompakt tasarımını korumaya devam ederken bazı değişiklikler yaşayacak. Şirketin tasarım dilini yansıtmak için daha kutu benzeri bir tasarımla geldiğini görebiliriz.

Bunlar dışında Duster gibi modellerde yer alan ince ızgara ve Y şeklinde LED farları render görselde görebiliyoruz. Genel anlamda arabanın böyle olması durumunda biraz daha şık bir görünüm kazanacağını söylemek yanlış olmaz.

Yeni Spring’in Çin yerine Avrupa’da üretileceği söyleniyor. Bunun yanı sıra 18 bin euro’nun altında başlangıç fiyatıyla geleceği de bilgiler arasında. Twingo’ya benzer motor ancak maliyetleri düşürmek için ondan daha düşük kapasiteli bir batarya da görmemiz olası. Yeni Spring, 250 km’lik bir menzille de gelebilir.