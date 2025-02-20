Dacia, Avrupa pazarı için uygun fiyatlı bir elektrikli araç geliştirdiği ortaya çıktı. Yeni modelin gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Renault bünyesinde faaliyet gösteren Dacia, Avrupa pazarına yönelik yeni bir elektrikli araç geliştirdiğini duyurdu. Dacia uygun fiyatlı olarak konumlandırılan bu modelin önümüzdeki yıl piyasaya sürüleceğini açıkladı.

Dacia'nın çıkarmayı planladığı yeni elektrikli araç, Renault Twingo ile benzer bir yapıya sahip olacak ve Dacia Spring’in yerini alacak. İşte detaylar!

Dacia’nın yeni planı belli oldu

Avrupa'da üretilecek modelin Türkiye’de de satışa sunulması bekleniyor. Öte yandan Dacia’nın tamamen elektrikli bir Sandero modeli üzerinde çalıştığı ve bu modelin 2027’de yollarda olacağı açıklandı. Elektrikli Sandero, CMF-B platformu üzerine inşa edilecek ve Renault 4 ile 5 modellerinde kullanılan batarya ve motor sistemlerinden faydalanacak.

Dacia, yeni modelin yüksek menzil veya hızlı şarj yerine erişilebilir fiyat seviyesine odaklanacağını belirtti. Şirket, geliştirdiği elektrikli araçlarla Avrupa’daki uygun fiyatlı elektrikli otomobil ihtiyacına yanıt vermeyi hedefliyor. Modelin teknik özellikleri ve fiyatlandırmasına dair detaylar ise ilerleyen dönemde netleşecek.