2026 Ekim Güncel Elektrikli Otomobil Fiyatları: Tüm Marka ve Modelleri Derledik!

Bu içerikte 2026 Ekim elektrikli otomobil fiyat listelerini marka marka bir araya getiriyoruz. En ucuz elektrikli otomobillerden daha yüksek fiyatlı premium modellere kadar Türkiye'de satışta bulunan elektrikli araçların 2026 Ekim güncel fiyatları...

2026 Ekim güncel elektrikli otomobil fiyat listesinini derledik. Türkiye'de satışta olan elektrikli otomobillerin güncel fiyatlarını marka ve model bazında bir araya getirerek, elektrikli araba fiyatlarının hangi seviyede olduğunu tek içerikte gösteriyoruz.

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

Listemizde Skoda'dan Citroen'e kadar pek çok marka ve modeli yer alıyor. İşte güncel elektrikli otomobil fiyat listesi...

İçerikten Görseller +1 × + − ‹ ›

2026 Ekim güncel elektrikli otomobiller fiyat listeleri

Skoda Ekim 2026 elektrikli otomobiller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Elroq 3.314.900 TL 2.481.600 TL Enyaq 4.099.900 TL - Enyaq Coupe 4.199.900 TL -

Škoda'nın elektrikli otomobil gamında Elroq, Enyaq ve Enyaq Coupé olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Kompakt SUV sınıfındaki Elroq, 3.314.900 TL'lik liste fiyatına karşılık 2.481.600 TL kampanyalı fiyatıyla listenin en ulaşılabilir modeli olarak öne çıkıyor. Daha büyük ve aile odaklı Enyaq 4.099.900 TL, daha sportif tasarıma sahip Enyaq Coupé ise 4.199.900 TL fiyatla satışa sunuluyor; böylece Škoda'da elektrikli SUV tercih etmek isteyenler bütçesine ve tasarım beklentisine göre üç farklı alternatife sahip oluyor.

Citroen Ekim 2026 elektrikli otomobiller fiyat listesi

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı e-C5 Aircross 2.430.000 TL - e-C4 X 2.340.000 TL 2.150.000 TL e-C4 2.375.000 TL 2.150.000 TL e-C3 Aircross 1.875.000 TL - Elektrikli e-C3 1.645.000 TL 1.605.000 TL Ami 605.000 TL 575.000 TL

Citroën'ün elektrikli model gamında e-C5 Aircross, e-C4 X, e-C4, e-C3 Aircross, elektrikli e-C3 ve Ami olmak üzere farklı segmentlere hitap eden seçenekler bulunuyor. Listenin en uygun fiyatlı modeli 605.000 TL'lik fiyatıyla Ami olurken, kampanyayla 575.000 TL'ye iniyor; daha geleneksel bir otomobil arayanlar için e-C3 1.645.000 TL, e-C3 Aircross ise 1.875.000 TL'den başlıyor. Üst segmentte e-C4 X 2.340.000 TL'den 2.150.000 TL'ye, e-C4 ise 2.375.000 TL'den 2.150.000 TL'ye gerilerken, markanın büyük elektrikli SUV modeli e-C5 Aircross 2.430.000 TL fiyatla listede yer alıyor.

KIA Ekim 2026 elektrikli otomobiller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı EV2 1.769.000 TL 1.699.000 TL EV3 2.450.000 TL - Niro EV 2.299.000 TL 2.199.000 TL EV6 3.790.000 TL - EV9 6.540.000 TL 6.340.000 TL

Kia'nın elektrikli otomobil gamında EV2, EV3, Niro EV, EV6 ve EV9 olmak üzere farklı segmentlere hitap eden beş model bulunuyor. Listenin en uygun fiyatlı modeli olan EV2, 1.769.000 TL'lik liste fiyatına karşılık kampanyayla 1.699.000 TL'ye alınabilirken, Niro EV'nin fiyatı 2.299.000 TL'den 2.199.000 TL'ye düşüyor. EV3 2.450.000 TL, EV6 ise 3.790.000 TL fiyatla kampanyasız şekilde listelenirken, markanın büyük SUV modeli EV9 6.540.000 TL'den 6.340.000 TL'ye geriliyor. Böylece Kia'nın elektrikli model seçenekleri, daha kompakt ve ulaşılabilir EV2'den üst sınıftaki EV9'a kadar geniş bir fiyat aralığı sunuyor.

Peugeot Ekim 2026 elektrikli otomobiller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı E-208 2.080.000 TL - E-2008 2.245.000 TL - E-3008 3.384.500 TL - Yeni E-5008 3.573.500 TL -

Peugeot'nun elektrikli otomobil gamında E-208, E-2008, E-3008 ve Yeni E-5008 olmak üzere dört farklı model bulunuyor. Listenin en uygun fiyatlı seçeneği 2.080.000 TL'lik fiyatıyla E-208 olurken, kompakt SUV sınıfındaki E-2008 2.245.000 TL'den satışa sunuluyor. Daha büyük SUV modelleri arasında yer alan E-3008'in fiyatı 3.384.500 TL, Yeni E-5008'in fiyatı ise 3.573.500 TL seviyesinde bulunuyor. Modellerin tamamında kampanyalı bir fiyat yer almazken, Peugeot'nun elektrikli ürün gamı şehir içi kullanıma uygun kompakt modelden geniş aile SUV'larına kadar farklı ihtiyaçlara hitap ediyor.

Hyundai Ekim 2026 elektrikli otomobiller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı INSTER 1.670.000 TL 1.520.000 TL KONA Elektrik 2.400.000 TL 2.270.000 TL IONIQ 5 3.350.000 TL 3.350.000 TL Yeni IONIQ 6 3.246.000 TL 3.246.000 TL IONIQ 9 6.040.000 TL 6.040.000 TL

Hyundai'nin elektrikli otomobil gamında INSTER, KONA Elektrik, IONIQ 5, Yeni IONIQ 6 ve IONIQ 9 olmak üzere beş farklı model bulunuyor. Listenin en uygun fiyatlı modeli INSTER, 1.670.000 TL'lik fiyatından 1.520.000 TL'ye gerilerken, KONA Elektrik de 2.400.000 TL'den 2.270.000 TL'ye düşüyor. IONIQ 5 3.350.000 TL, Yeni IONIQ 6 3.246.000 TL ve IONIQ 9 ise 6.040.000 TL fiyatla listeleniyor; bu üç modelde kampanyalı fiyat liste fiyatıyla aynı. Böylece Hyundai, kompakt şehir otomobili INSTER'dan geniş SUV modeli IONIQ 9'a kadar farklı bütçe ve kullanım ihtiyaçlarına yönelik elektrikli seçenekler sunuyor.

MINI Ekim 2026 elektrikli otomobiller fiyat listesi

| Tamamen Elektrikli MINI Countryman | 3.921.300 TL | - |

MINI'nin tamamen elektrikli model seçenekleri arasında yer alan MINI Countryman, 3.921.300 TL'lik fiyatıyla markanın elektrikli SUV seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha geniş iç hacmi ve SUV gövde yapısıyla şehir içinin yanı sıra uzun yol kullanımına da uygun olan model, MINI'nin karakteristik tasarımını elektrikli sürüş deneyimiyle bir araya getiriyor.

AUDI Ekim 2026 elektrikli otomobiller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı A6 e-tron 8.341.960 TL - Q6 e-tron 9.340.419 TL - Yeni e-tron GT 12.137.766 TL -

Audi'nin tamamen elektrikli model gamında A6 e-tron, Q6 e-tron ve Yeni e-tron GT olmak üzere üç farklı seçenek bulunuyor. Listenin en uygun fiyatlı modeli 8.341.960 TL ile A6 e-tron olurken, elektrikli SUV tarafındaki Q6 e-tron 9.340.419 TL'den satışa sunuluyor. Audi'nin performans odaklı elektrikli modeli Yeni e-tron GT ise 12.137.766 TL ile listenin en yüksek fiyatlı seçeneği olarak öne çıkıyor. Modellerin hiçbirinde kampanyalı fiyat bulunmazken, Audi'nin elektrikli ürün gamı sedan, SUV ve yüksek performans odaklı otomobil arayanlara farklı alternatifler sunuyor.

BMW Ekim 2026 elektrikli otomobiller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı BMW iX1 4.261.800 TL - BMW X1 4.850.800 TL - BMW iX2 4.699.900 TL - BMW i4 5.630.700 TL - Yeni BMW iX3 6.819.500 TL - BMW i5 7.842.600 TL - BMW i7 14.188.000 TL -

BMW'nin elektrikli ve elektrik destekli model gamında iX1, X1, iX2, i4, Yeni iX3, i5 ve i7 olmak üzere farklı segmentlere hitap eden seçenekler bulunuyor. Listenin en uygun fiyatlı modeli 4.261.800 TL'lik fiyatıyla BMW iX1 olurken, benzer sınıftaki BMW X1 4.850.800 TL, coupe-SUV karakterindeki iX2 ise 4.699.900 TL'den satışa sunuluyor. Sedan tarafında i4 5.630.700 TL, Yeni iX3 6.819.500 TL ve i5 7.842.600 TL seviyesinde bulunurken, markanın lüks elektrikli sedanı i7 14.188.000 TL ile listenin en pahalı modeli oluyor. Modellerin tamamında kampanyalı fiyat bulunmazken, BMW'nin fiyat listesi kompakt SUV'lardan üst sınıf lüks sedanlara kadar geniş bir elektrikli model seçeneği sunuyor.

NISSAN Ekim 2026 elektrikli otomobiller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Nissan Qashqai Yeni e-POWER 3.668.400 TL 3.568.400 TL Nissan Townstar Combi EV 2.437.900 TL -

Nissan'ın elektrikli ve elektrik destekli modelleri arasında Yeni Qashqai e-POWER ve Townstar Combi EV olmak üzere iki seçenek bulunuyor. Yeni Qashqai e-POWER, 3.668.400 TL'lik fiyatıyla listelenirken kampanyayla 3.568.400 TL'ye düşüyor; e-POWER teknolojisi sayesinde tekerlekleri elektrik motoru hareket ettirirken benzinli motor bataryayı besleyen bir jeneratör görevi görüyor.

KGM SsangYong Ekim 2026 elektrikli otomobiller fiyat listesi

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı Musso EV 2.461.003 TL - Torres EVX 2.487.420 TL -

KGM'nin elektrikli model gamında Musso EV ve Torres EVX olmak üzere iki farklı seçenek bulunuyor. Elektrikli pick-up Musso EV, 2.461.003 TL'lik fiyatıyla listelenirken, SUV sınıfındaki Torres EVX 2.487.420 TL'den satışa sunuluyor. İki model arasında fiyat farkı oldukça sınırlı kalırken, Musso EV daha çok yük ve iş odaklı kullanım isteyenlere, Torres EVX ise günlük kullanım ve SUV konforunu tercih edenlere hitap ediyor.