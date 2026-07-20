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Epic Games Yaz İndirimi: İndirime Giren Hikâyeli Oyunlar

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Epic Games yaz indirimi başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen hikâyeli oyunları listeledik.

Epic Games Yaz İndirimi: İndirime Giren Hikâyeli Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Yaz aylarının gelmesiyle oyun dünyasında da indirim dönemine girdik. Öyle ki birçok platform yaz indirimlerini başlatmış durumda. TL desteği, ücretsiz oyunları gibi hamleleriyle oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games de bunlardan biri. Nihayet Epic Games'te de yaz indirimi başladı.

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Epic Games yaz indirimi kapsamında yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranda indirimler sunan fırsatlar bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde Epic Games yaz indiriminde fiyatı düşen hikâyeli oyunları sizler için derledik. Bu oyunları oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

İçerikten Görseller

Epic Games Yaz İndirimi: İndirime Giren Hikâyeli Oyunlar
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Epic Games yaz indirimi hikâyeli oyunlar

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Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50)
The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (-%20)
UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL (-%67)
God of War 899 TL 359,60 TL (-%60)
God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33)
Detroit: Become Human 142 TL 14,20 TL (-%90)
Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL (-%40)
Mafia: Trilogy 374 TL 74,80 TL (-%80)
Alan Wake Remastered 49 TL 7,35 TL (-%85)
DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 329 TL 115,15 TL (-%65)
SILENT HILL 2 1.617,82 TL 647,12 TL (-%60)
Until Dawn 2.499 TL 1.249,50 TL (-%50)
REANIMAL 1.749 TL 1.311,75 TL (-%25)
SILENT HILL f 2.799 TL 1.399,50 TL (-%50)
Beyond Two Souls 70 TL 7 TL (-%90)
The Wolf Among Us 39 TL 19,50 TL (-%50)
Alan Wake 2 912 TL 273,60 TL (-%70)
Heavy Rain 70 TL 7 TL (-%90)
Road 96 60,96 TL 12,19 TL (-%80)
FINAL FANTASY XVI 1.650 TL 660 TL (-%60)

Epic Games Store yaz indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

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