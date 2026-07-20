Epic Games Yaz İndirimi: İndirime Giren Hikâyeli Oyunlar

Yaz aylarının gelmesiyle oyun dünyasında da indirim dönemine girdik. Öyle ki birçok platform yaz indirimlerini başlatmış durumda. TL desteği, ücretsiz oyunları gibi hamleleriyle oyuncuların gönlünde taht kurmayı başaran Epic Games de bunlardan biri. Nihayet Epic Games'te de yaz indirimi başladı.
Epic Games yaz indirimi kapsamında yüzlerce oyunda kaçırılmayacak oranda indirimler sunan fırsatlar bulunuyor. Biz de bu içeriğimizde Epic Games yaz indiriminde fiyatı düşen hikâyeli oyunları sizler için derledik. Bu oyunları oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
İçerikten Görseller
Epic Games yaz indirimi hikâyeli oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (-%50)
|The Last of Us Part II Remastered
|1.249 TL
|999,20 TL (-%20)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|296,67 TL (-%67)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|Detroit: Become Human
|142 TL
|14,20 TL (-%90)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|1.499 TL
|899,40 TL (-%40)
|Mafia: Trilogy
|374 TL
|74,80 TL (-%80)
|Alan Wake Remastered
|49 TL
|7,35 TL (-%85)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|329 TL
|115,15 TL (-%65)
|SILENT HILL 2
|1.617,82 TL
|647,12 TL (-%60)
|Until Dawn
|2.499 TL
|1.249,50 TL (-%50)
|REANIMAL
|1.749 TL
|1.311,75 TL (-%25)
|SILENT HILL f
|2.799 TL
|1.399,50 TL (-%50)
|Beyond Two Souls
|70 TL
|7 TL (-%90)
|The Wolf Among Us
|39 TL
|19,50 TL (-%50)
|Alan Wake 2
|912 TL
|273,60 TL (-%70)
|Heavy Rain
|70 TL
|7 TL (-%90)
|Road 96
|60,96 TL
|12,19 TL (-%80)
|FINAL FANTASY XVI
|1.650 TL
|660 TL (-%60)
Epic Games Store yaz indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.