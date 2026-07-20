Epic Games Yaz İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Epic Games yaz indirimi başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

Epic Games'in bugün başlayan yeni büyük indirimlerinden biri Epic Games yaz indirimi kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

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İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games yaz indirimi kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

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Epic Games yaz indirimi Türkçe oyunlar

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı EA SPORTS FC 26 2.599 TL 519,99 TL (-%80) The Last of Us Part I 1.099 TL 549,50 TL (-%50) The Last of Us Part II Remastered 1.249 TL 999,20 TL (-%20) UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu 899 TL 296,67 TL (-%67) Cyberpunk 2077 999 TL 299,70 TL (-%70) God of War 899 TL 359,60 TL (-%60) God of War Ragnarök 1.499 TL 1.004,33 TL (-%33) Detroit: Become Human 142 TL 14,20 TL (-%90) Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ 1.499 TL 899,40 TL (-%40) The Outlast Trials 269 TL 80,70 TL (-%70) Mount & Blade II: Bannerlord 999 TL 499,50 TL (-%50) The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition 829 TL 165,80 TL (-%80) Kingdom Come: Deliverance II 1.530 TL 612 TL (-%60) REMATCH 599 TL 299,50 TL (-%50) Dying Light: The Beast 1.738 TL 1.147,08 TL (-%34) Horizon Forbidden West Complete Edition 1.499 TL 749,50 TL (-%50) ARC Raiders 2.090 TL 1.567,50 TL (-%25) DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT 329 TL 115,15 TL (-%65) Warhammer 40,000: Space Marine 2 2.100 TL 630 TL (-%70) Until Dawn 2.499 TL 1.249,50 TL (-%50)

Epic Games Store yaz indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.