Epic Games Yaz İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Epic Games'in bugün başlayan yeni büyük indirimlerinden biri Epic Games yaz indirimi kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Epic Games yaz indirimi kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Epic Games yaz indirimi Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|EA SPORTS FC 26
|2.599 TL
|519,99 TL (-%80)
|The Last of Us Part I
|1.099 TL
|549,50 TL (-%50)
|The Last of Us Part II Remastered
|1.249 TL
|999,20 TL (-%20)
|UNCHARTED: Hırsızlar Mirası Koleksiyonu
|899 TL
|296,67 TL (-%67)
|Cyberpunk 2077
|999 TL
|299,70 TL (-%70)
|God of War
|899 TL
|359,60 TL (-%60)
|God of War Ragnarök
|1.499 TL
|1.004,33 TL (-%33)
|Detroit: Become Human
|142 TL
|14,20 TL (-%90)
|Ghost of Tsushima YÖNETMENİN SÜRÜMÜ
|1.499 TL
|899,40 TL (-%40)
|The Outlast Trials
|269 TL
|80,70 TL (-%70)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|999 TL
|499,50 TL (-%50)
|The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition
|829 TL
|165,80 TL (-%80)
|Kingdom Come: Deliverance II
|1.530 TL
|612 TL (-%60)
|REMATCH
|599 TL
|299,50 TL (-%50)
|Dying Light: The Beast
|1.738 TL
|1.147,08 TL (-%34)
|Horizon Forbidden West Complete Edition
|1.499 TL
|749,50 TL (-%50)
|ARC Raiders
|2.090 TL
|1.567,50 TL (-%25)
|DEATH STRANDING DIRECTOR'S CUT
|329 TL
|115,15 TL (-%65)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|2.100 TL
|630 TL (-%70)
|Until Dawn
|2.499 TL
|1.249,50 TL (-%50)
Epic Games Store yaz indirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.