Steam Cyberpunk Festivali Başladı (Büyük İndirimler Var)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Cyberpunk festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 10 Ağustos tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam Cyberpunk festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|13.49$ (-%70)
|The Ascent
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Dead as Disco
|12.49$
|9.99$ (-%20)
|X4: Foundations
|22.99$
|4.59$ (-%80)
|Quasimorph
|14.49$
|9.70$ (-%33)
|Ostranauts
|10.99$
|8.79$ (-%20)
|Anomaly President
|6.99$
|5.59$ (-%20)
|Bomb Rush Cyberfunk
|12.99$
|5.19$ (-%60)
|RoboCop: Rogue City
|22.99$
|2.29$ (-%90)
|BlazBlue Entropy Effect
|10.49$
|6.29$ (-%40)
|NINJA GAIDEN 4
|48.99$
|29.39$ (-%40)
|Abyssus
|12.49$
|7.49$ (-%40)
|Morbid Metal
|14.39$
|10.79$ (-%25)
|Caves of Qud
|14.49$
|11.59$ (-%20)
|Cloudpunk
|10.49$
|3.67$ (-%65)
|ROUTINE
|12.49$
|8.74$ (-%30)
|Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game
|18.49$
|7.39$ (-%60)
|Watch Dogs: Legion
|47.99$
|7.19$ (-%85)
|RoboCop: Rogue City - Unfinished Business
|19.99$
|7.99$ (-%60)
|Shadows of Doubt
|12.49$
|4.99$ (-%60)
Steam tren festivali kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.