Steam Cyberpunk Festivali Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de Cyberpunk festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "Cyberpunk festivali" indirimleri.

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Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 10 Ağustos tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

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Steam Cyberpunk festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70) The Ascent 14.99$ 3.74$ (-%75) Dead as Disco 12.49$ 9.99$ (-%20) X4: Foundations 22.99$ 4.59$ (-%80) Quasimorph 14.49$ 9.70$ (-%33) Ostranauts 10.99$ 8.79$ (-%20) Anomaly President 6.99$ 5.59$ (-%20) Bomb Rush Cyberfunk 12.99$ 5.19$ (-%60) RoboCop: Rogue City 22.99$ 2.29$ (-%90) BlazBlue Entropy Effect 10.49$ 6.29$ (-%40) NINJA GAIDEN 4 48.99$ 29.39$ (-%40) Abyssus 12.49$ 7.49$ (-%40) Morbid Metal 14.39$ 10.79$ (-%25) Caves of Qud 14.49$ 11.59$ (-%20) Cloudpunk 10.49$ 3.67$ (-%65) ROUTINE 12.49$ 8.74$ (-%30) Colony Ship: A Post-Earth Role Playing Game 18.49$ 7.39$ (-%60) Watch Dogs: Legion 47.99$ 7.19$ (-%85) RoboCop: Rogue City - Unfinished Business 19.99$ 7.99$ (-%60) Shadows of Doubt 12.49$ 4.99$ (-%60)

Steam tren festivali kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.