Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 dolardan daha ucuza alabileceğiniz oyunları derledik.

Oyun fiyatları şu anda 3-4 bin TL bandına kadar çıkmış durumda. Bu yüzden de oyunseverler, daha uygun fiyatlara oyun alma arayışındalar. Steam de düzenlediği kampanyalarla bu konuda imdadımıza yetişiyor. Şimdi ise yüzlerce oyunda büyük indirimler sunan Sonbahar İndirimi başladı.

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Biz de bu içeriğimizde Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 dolar (491 TL) altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları derledik. Bu oyunlara bu düşük fiyatları gerçekten kaçırmamanız gerekiyor.

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Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 dolar altına alabileceğiniz oyunlar

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı Stray 13,99 dolar 6,99 dolar (%50) Rust 18,99 dolar 9,49 dolar (%50) Warhammer 40,000: Space Marine 2 39,99 dolar 9,99 dolar (%75) Mount & Blade II: Bannerlord 19,99 dolar 9,99 dolar (%50) Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) Rematch 14,99 dolar 5,99 dolar (%60) Sea of Thieves: 2026 Edition 23,99 dolar 2,79 dolar (%30) Dave the Diver 12,99 dolar 6,49 dolar (%50) ARK: Survival Evolved 14,99 dolar 9,89 dolar (%34) Outer Wilds 12,99 dolar 6,49 dolar (%50)

Listeye sadece 5 ila 10 dolar arası oyunları koyduk. 5 dolar altı için ayrı bir listemiz daha olacak. Steam Yaz İndirimi, 8 Ekim TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.