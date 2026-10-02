Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar: Bir Yemek Parasından Bile Ucuz!

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 dolardan daha ucuza alabileceğiniz oyunları derledik.

Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar: Bir Yemek Parasından Bile Ucuz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Oyun fiyatları şu anda 3-4 bin TL bandına kadar çıkmış durumda. Bu yüzden de oyunseverler, daha uygun fiyatlara oyun alma arayışındalar. Steam de düzenlediği kampanyalarla bu konuda imdadımıza yetişiyor. Şimdi ise yüzlerce oyunda büyük indirimler sunan Sonbahar İndirimi başladı.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Biz de bu içeriğimizde Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 dolar (491 TL) altına, yani bir yemek parasına alabileceğiniz oyunları derledik. Bu oyunlara bu düşük fiyatları gerçekten kaçırmamanız gerekiyor.

İçerikten Görseller

Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 Dolardan Ucuza Alabileceğiniz Oyunlar: Bir Yemek Parasından Bile Ucuz!
1

Steam Sonbahar İndirimi’nde 10 dolar altına alabileceğiniz oyunlar

1

Oyun Normal fiyatı İndirimli fiyatı
Stray 13,99 dolar 6,99 dolar (%50)
Rust 18,99 dolar 9,49 dolar (%50)
Warhammer 40,000: Space Marine 2 39,99 dolar 9,99 dolar (%75)
Mount & Blade II: Bannerlord 19,99 dolar 9,99 dolar (%50)
Dead by Daylight 14,99 dolar 5,99 dolar (%60)
Rematch 14,99 dolar 5,99 dolar (%60)
Sea of Thieves: 2026 Edition 23,99 dolar 2,79 dolar (%30)
Dave the Diver 12,99 dolar 6,49 dolar (%50)
ARK: Survival Evolved 14,99 dolar 9,89 dolar (%34)
Outer Wilds 12,99 dolar 6,49 dolar (%50)

Listeye sadece 5 ila 10 dolar arası oyunları koyduk. 5 dolar altı için ayrı bir listemiz daha olacak. Steam Yaz İndirimi, 8 Ekim TSİ 20.00’ye kadar devam edecek. Kampanyada fiyatı düşen oyunlara buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

Türkiye'de Steam’e Yönelik Erişim Engeli Kararları Artıyor: Engellenen Oyun Sayısı 255’e Yükseldi!

[25-28 Eylül] 1.500 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

[25-28 Eylül] 1.500 TL Değerindeki 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

God of War Laufey Ön Siparişe Açıldı: İşte Türkiye Fiyatı!

Paradox, Yaşanan Olayla İlgili Sessizliğini Bozdu: "Gerekli Değişiklikleri Yapacağız"

Paradox, Yaşanan Olayla İlgili Sessizliğini Bozdu: "Gerekli Değişiklikleri Yapacağız"

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

Türk Strateji Oyun İçeriği Üreticileri, Paradox Interactive’e Yönelik Boykotu Sürdürüecek!

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

PS5 ve PS5 Pro İçin Yeni Jailbreak Yayınlandı

[29 Eylül-6 Ekim 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

[29 Eylül-6 Ekim 2026] Steam'de Hafta Boyu Fırsatları Başladı: İşte Bu Hafta İndirime Giren Oyunlar!

Xbox Yöneticisinden GTA 6 Ön Sipariş Kıyaslamalarına Sert Yanıt: "Xbox'ta Rekor Kırıyoruz"

Xbox Yöneticisinden GTA 6 Ön Sipariş Kıyaslamalarına Sert Yanıt: "Xbox'ta Rekor Kırıyoruz"

Steam İndirim Oyun İndirimleri Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 Nissan Fiyat Listesi Açıklandı: Qashqai e-POWER'da Nakit Alıma 400 Bin TL İndirim!

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi: Yeni Musso Grand Listeye Girdi

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 BYD Fiyat Listesi Açıklandı: SEAL'de Kampanya Fırsatı

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yeni Kia Seltos Türkiye'de! İşte Fiyatı ve Özellikleri

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

Google, Bugüne Kadarki En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Gemini 4 Argon'u Duyurdu!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ağustos 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com