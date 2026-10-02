2026 Steam Sonbahar İndirimi Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken 20 Oyun!

Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam Sonbahar İndirimi bu yıl da bizlerle.
Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve yeni Steam Sonbahar İndirimi de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden ve oyuncuların en sevdiği indirim dönemlerinden biri. Peki Steam Sonbahar İndirimi kapsamında indirime giren en dikkat çekici oyunlar hangileri?
Steam Sonbahar İndirimi'nde dikkat çeken oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Ready or Not
|28.99$
|14.49$ (-%50)
|Forza Horizon 6
|48.99$
|39.19$ (-%20)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|17.99$ (-%60)
|007 First Light
|39.99$
|27.99$ (-%30)
|How to Fish
|3.99$
|2.47$ (-%38)
|Far Far West
|12.99$
|10.39$ (-%20)
|Palworld
|14.99$
|10.49$ (-%30)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Escape from Tarkov
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|Baldur's Gate 3
|34.99$
|24.49$ (-%30)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|9.99$ (-%75)
|Stardew Valley
|5.99$
|4.19$ (-%30)
|Gamble With Your Friends
|4.49$
|2.78$ (-%38)
|ARC Raiders
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|13.49$ (-%70)
|Big Walk
|10.99$
|8.79$ (-%20)
|Heroes of Might and Magic: Olden Era
|19.99$
|14.99$ (-%25)
|Ori and the Will of the Wisps
|29.99$
|2.99$ (-%90)
|The Talos Principle 2
|14.99$
|1.49$ (-%90)
Steam Sonbahar İndirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 8 Ekim TSİ 20.00'a kadar sürecek.