2026 Steam Sonbahar İndirimi Başladı: İşte Kaçırmamanız Gereken 20 Oyun!

Steam'in en sevilen mevsimlik indirimlerinden Steam Sonbahar İndirimi başladı ve yüzlerce oyun ciddi oranlarda indirime girmiş durumda.

Steam'in alışılagelmiş mevsimlik indirimlerinden biri olan ve büyük indirimlere ev sahipliği yapan Steam Sonbahar İndirimi bu yıl da bizlerle.

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Ülkemizdeki döviz kuru ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları platform fark etmeksizin inanılmaz seviyelere ulaşmış durumda. Zaman zaman Epic Games'in hâlâ sunduğu TL desteği ve Steam'in büyük indirimleriyle oyunlara nispeten makul fiyatlara erişebiliyoruz ve yeni Steam Sonbahar İndirimi de bu indirim dönemleri arasında en dikkat çekenlerden ve oyuncuların en sevdiği indirim dönemlerinden biri. Peki Steam Sonbahar İndirimi kapsamında indirime giren en dikkat çekici oyunlar hangileri?

Steam Sonbahar İndirimi'nde dikkat çeken oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50) Forza Horizon 6 48.99$ 39.19$ (-%20) Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 17.99$ (-%60) 007 First Light 39.99$ 27.99$ (-%30) How to Fish 3.99$ 2.47$ (-%38) Far Far West 12.99$ 10.39$ (-%20) Palworld 14.99$ 10.49$ (-%30) Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75) Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60) Escape from Tarkov 19.99$ 14.99$ (-%25) Baldur's Gate 3 34.99$ 24.49$ (-%30) Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 9.99$ (-%75) Stardew Valley 5.99$ 4.19$ (-%30) Gamble With Your Friends 4.49$ 2.78$ (-%38) ARC Raiders 39.99$ 19.99$ (-%50) Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70) Big Walk 10.99$ 8.79$ (-%20) Heroes of Might and Magic: Olden Era 19.99$ 14.99$ (-%25) Ori and the Will of the Wisps 29.99$ 2.99$ (-%90) The Talos Principle 2 14.99$ 1.49$ (-%90)

Steam Sonbahar İndirimi kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz. İndirimler 8 Ekim TSİ 20.00'a kadar sürecek.