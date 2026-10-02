2026 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Sonbahar İndirimi kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.
İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Sonbahar İndirimi kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam Sonbahar İndirimi'nde indirime giren Türkçe oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|The Outlast Trials
|18.99$
|1.89$ (-%90)
|Cyberpunk 2077
|44.99$
|13.49$ (-%70)
|Warhammer 40,000: Space Marine 2
|39.99$
|9.99$ (-%75)
|How to Fish
|3.99$
|2.47$ (-%38)
|Euro Truck Simulator 2
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|Mount & Blade II: Bannerlord
|19.99$
|9.99$ (-%50)
|Forza Horizon 6
|48.99$
|39.19$ (-%20)
|Rust
|18.99$
|9.49$ (-%50)
|Total War: WARHAMMER III
|49.99$
|7.49$ (-%85)
|Dead by Daylight
|14.99$
|5.99$ (-%60)
|Kingdom Come: Deliverance II
|44.99$
|17.99$ (-%60)
|Baldur's Gate III
|34.99$
|24.49$ (-%30)
|007 First Light
|39.99$
|27.99$ (-%30)
|American Truck Simulator
|10.09$
|2.52$ (-%75)
|Black Desert
|4.99$
|0.49$ (-%90)
|The Last of Us Part II Remastered
|49.99$
|33.49$ (-%33)
|ARC Raiders
|39.99$
|19.99$ (-%50)
|Sons Of The Forest
|14.99$
|4.34$ (-%71)
|Ready or Not
|28.99$
|14.49$ (-%50)
|Project Zomboid
|12.49$
|8.36$ (-%33)