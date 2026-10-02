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2026 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar

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Oyuncuların dört gözle beklediği Steam Sonbahar İndirimi sonunda başladı. Biz de sizler için indirimlerde fiyatı düşen Türkçe dil destekli oyunları listeledik.

2026 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in her mevsim merakla beklenen büyük indirimlerinden biri daha nihayet başladı. Steam Sonbahar İndirimi kapsamında binlerce oyun yüksek oranlarda indirime girerken biz Türk oyuncular olarak Türkçe dil destekli oyunlar da ayrı bir önem taşıyor.

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İrili ufaklı birçok oyunun indirime girdiği Steam Sonbahar İndirimi kapsamında biz de A'dan Z'ye tamamen Türkçe bir şekilde oynayabileceğiniz her bütçeye uygun oyunları sizler için listeledik.

İçerikten Görseller

2026 Steam Sonbahar İndirimi: Fiyatı Düşen Türkçe Dil Destekli Oyunlar
2

Steam Sonbahar İndirimi'nde indirime giren Türkçe oyunlar

2

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
The Outlast Trials 18.99$ 1.89$ (-%90)
Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70)
Warhammer 40,000: Space Marine 2 39.99$ 9.99$ (-%75)
How to Fish 3.99$ 2.47$ (-%38)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 9.99$ (-%50)
Forza Horizon 6 48.99$ 39.19$ (-%20)
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Total War: WARHAMMER III 49.99$ 7.49$ (-%85)
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 17.99$ (-%60)
Baldur's Gate III 34.99$ 24.49$ (-%30)
007 First Light 39.99$ 27.99$ (-%30)
American Truck Simulator 10.09$ 2.52$ (-%75)
Black Desert 4.99$ 0.49$ (-%90)
The Last of Us Part II Remastered 49.99$ 33.49$ (-%33)
ARC Raiders 39.99$ 19.99$ (-%50)
Sons Of The Forest 14.99$ 4.34$ (-%71)
Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50)
Project Zomboid 12.49$ 8.36$ (-%33)
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