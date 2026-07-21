Steam Tren Festivali Başladı (Büyük İndirimler Var)

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de tren festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "tren festivali" indirimleri.

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Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 27 Temmuz tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

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Steam tren festivali indirimleri

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat Train Sim World 6 22.99$ 4.59$ (-%80) Denshattack! 12.99$ 11.69$ (-%10) Derail Valley 18.49$ 13.86$ (-%25) EverRail 8.55$ 7.69$ (-%10) Victoria 3 34.99$ 10.49$ (-%70) Captain of Industry 17.99$ 12.59$ (-%30) Beholder: Conductor 7.79$ 2.33$ (-%70) Fogpiercer 9.99$ 7.49$ (-%25) Last Train Home 18.99$ 6.26$ (-%67) shapez 2 - Factory 10.99$ 6.59$ (-%40) Transport Fever 2 18.99$ 3.79$ (-%80) Train Simulator Classic 14.99$ 2.99$ (-%80) RUNNING TRAIN 11.99$ 10.79$ (-%10) Voidtrain 14.99$ 8.99$ (-%40) Unrailed 2: Back on Track 17.58$ 6.58$ (-%63) Subway Builder 9.59$ 7.19$ (-%25) Rail Route 12.49$ 4.99$ (-%60) Railroader 14.99$ 11.24$ (-%25) Cat Isle 3.99$ 3.39$ (-%15) JR EAST Train Simulator 22.99$ 20.69$ (-%10)

Steam tren festivali kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.