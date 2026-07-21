Tümü Webekno
Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri Bilim Kurgudan Polisiyeye: Farklı Kategorilerden Kitap Tavsiyeleri Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

Steam Tren Festivali Başladı (Büyük İndirimler Var)

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Steam'in birçok farklı indiriminin ardından bugün de tren festivali indirimleri başladı. Peki indirimlerde satın almaya değer hangi oyunlar var?

Steam Tren Festivali Başladı (Büyük İndirimler Var)
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "tren festivali" indirimleri.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 27 Temmuz tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.

İçerikten Görseller

Steam Tren Festivali Başladı (Büyük İndirimler Var)
1

Steam tren festivali indirimleri

1

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
Train Sim World 6 22.99$ 4.59$ (-%80)
Denshattack! 12.99$ 11.69$ (-%10)
Derail Valley 18.49$ 13.86$ (-%25)
EverRail 8.55$ 7.69$ (-%10)
Victoria 3 34.99$ 10.49$ (-%70)
Captain of Industry 17.99$ 12.59$ (-%30)
Beholder: Conductor 7.79$ 2.33$ (-%70)
Fogpiercer 9.99$ 7.49$ (-%25)
Last Train Home 18.99$ 6.26$ (-%67)
shapez 2 - Factory 10.99$ 6.59$ (-%40)
Transport Fever 2 18.99$ 3.79$ (-%80)
Train Simulator Classic 14.99$ 2.99$ (-%80)
RUNNING TRAIN 11.99$ 10.79$ (-%10)
Voidtrain 14.99$ 8.99$ (-%40)
Unrailed 2: Back on Track 17.58$ 6.58$ (-%63)
Subway Builder 9.59$ 7.19$ (-%25)
Rail Route 12.49$ 4.99$ (-%60)
Railroader 14.99$ 11.24$ (-%25)
Cat Isle 3.99$ 3.39$ (-%15)
JR EAST Train Simulator 22.99$ 20.69$ (-%10)

Steam tren festivali kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Alfa Romeo sıfır araç satışlarında sana özel finansman teklifleri için tıkla!

Otokoç'ta sana özel sıfır araç finansman teklifleri için formu doldur!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

470 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

PlayStation Store Yaz İndirimi başladı: Fiyatlar Yüzde 75 Düştü!

Webtekno Özel Röportaj: GTA 6 Neden TÜRKÇE Olmadı? Gelecekte Olabilir mi?

Webtekno Özel Röportaj: GTA 6 Neden TÜRKÇE Olmadı? Gelecekte Olabilir mi?

[Temmuz 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

[Temmuz 2026] 10 Bin TL Değerindeki 7 Oyun PlayStation Plus'a Ekleniyor

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

GTA 6'nın Kutulu Sürümü Türkiye'de Satışa Açıldı: İşte Fiyatı!

EA FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler ve Kulüpler Sızdırıldı (Geçen Seneye Kıyasla Türkiye'den Bir Kulüp Yok)

EA FC 27'de Yer Alacak Lisanslı Ligler ve Kulüpler Sızdırıldı (Geçen Seneye Kıyasla Türkiye'den Bir Kulüp Yok)

Minecraft'ın Android ve iOS Fiyatı Kalıcı Olarak Düşürüldü: İşte Yeni Fiyatı!

Minecraft'ın Android ve iOS Fiyatı Kalıcı Olarak Düşürüldü: İşte Yeni Fiyatı!

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

GTA 5 Hileleri: Oyunda Tüm Dengeleri Bozan 25 Şahane GTA 5 Şifresi

Steam İndirim Oyunlar Oyun İndirimleri Steam

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

Togg ÖTV'siz Araba Fiyatları Ne Kadar? 2026 Güncel ÖTV'siz Fiyatlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Saat Gibi Çalışan Benzinli Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

200 Bin Kilometre Üstünde Bile Tıkır Tıkır Çalışan Sorunsuz Dizel Motorlar

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Tek Şarjla 45 Gün Dayanabilen Tuşlu Telefon Nokia 300 4G Power Bank Tanıtıldı

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Toyota Kapılarını Açtı: Yeni Nesil Corolla İşte Böyle Olacak!

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Tesla'dan Şaşırtan Hamle: Motorsuz ve Pedalsız İlk "Tesla Bisikleti" Satışa Sunuldu!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com