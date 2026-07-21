Steam Tren Festivali Başladı (Büyük İndirimler Var)

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun mağazası olan Steam, yeni ve popüler oyunlara ev sahipliği yaptığı gibi oyunseverlerin memnun kalacağı indirim ve kampanyalar da sunuyor. Bu kampanyalardan biri de bugün başlayan "tren festivali" indirimleri.
Geçtiğimiz ayki indirimlerin sona ermesinin ardından Steam'de 27 Temmuz tarihine kadar sürecek yeni indirim dönemi başladı. Kampanya kapsamında değerlendirmeniz gerektiğini düşündüğümüz oyunları aşağıda sizler için listeledik.
İçerikten Görseller
Steam tren festivali indirimleri
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|Train Sim World 6
|22.99$
|4.59$ (-%80)
|Denshattack!
|12.99$
|11.69$ (-%10)
|Derail Valley
|18.49$
|13.86$ (-%25)
|EverRail
|8.55$
|7.69$ (-%10)
|Victoria 3
|34.99$
|10.49$ (-%70)
|Captain of Industry
|17.99$
|12.59$ (-%30)
|Beholder: Conductor
|7.79$
|2.33$ (-%70)
|Fogpiercer
|9.99$
|7.49$ (-%25)
|Last Train Home
|18.99$
|6.26$ (-%67)
|shapez 2 - Factory
|10.99$
|6.59$ (-%40)
|Transport Fever 2
|18.99$
|3.79$ (-%80)
|Train Simulator Classic
|14.99$
|2.99$ (-%80)
|RUNNING TRAIN
|11.99$
|10.79$ (-%10)
|Voidtrain
|14.99$
|8.99$ (-%40)
|Unrailed 2: Back on Track
|17.58$
|6.58$ (-%63)
|Subway Builder
|9.59$
|7.19$ (-%25)
|Rail Route
|12.49$
|4.99$ (-%60)
|Railroader
|14.99$
|11.24$ (-%25)
|Cat Isle
|3.99$
|3.39$ (-%15)
|JR EAST Train Simulator
|22.99$
|20.69$ (-%10)
Steam tren festivali kapsamında indirime giren tüm oyunlara buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.