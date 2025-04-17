Subaru, 2026 model olarak lanse ettiği yeni elektrikli SUV modeli Trailseeker'ı tanıttı. Markanın ikinci elektrikli SUV modeli, piyasaya sürüldüğü ülkelerde ilgi görmeyi başaracak gibi görünüyor.

Japon otomobil devi Subaru, New York Otomobil Fuarı etkinliklerinde önemli bir duyuru gerçekleştirdi. Şirket, ikinci elektrikli SUV modeli olan "Trailseeker"ı resmen tanıttı. Sert bir tasarıma ve kabul edilebilir özelliklere sahip olan otomobil, piyasaya sürüldüğü ülkelerde büyük ilgi görecek gibi duruyor.

2026 model olarak lanse edilen Subaru Trailseeker, markanın Türkiye'de de sattığı Solterra'nın biraz daha büyük bir versiyonu. Kapalı bir ızgara tasarımının benimsendiği elektrikli SUV, LED'lerde desteklenen farları ve arka kısımdaki ışık barı ile oldukça modern görünüyor.

Karşınızda Subaru Trailseeker

Subaru Trailseeker'ın iç tasarımı da hiç fena değil. Toyota gibi Japon otomobil üreticilerin hâlâ kullanmakta olduğu tüplü televizyon tarzı 14.0 inç boyutlu bilgi-eğlence ekranına sahip olan otomobil, nispeten küçük yapıdaki tam dijital gösterge ekranına da ev sahipliği yapıyor. Subaru'nun EyeSight teknolojisiyle donatılan elektrikli SUV, kör nokta izleme, acil frenleme, şeritte kalma ve şerit değiştirme, adaptif hız sabitleme ve trafik sıkışıklığı yardımcısı gibi özellikleri standart olarak sunacak.

Subaru'nun elektrikli SUV'u oldukça güçlü bir motora sahip. Şirketin açıklamasına göre bu otomobilde 375 beygir gücü üreten bir çift elektrik motoru bulunacak. 0-100 km/s hızlanma süresi 4,3 saniye olan SUV'un 74,7 kWh kapasitesi ise 420 kilometre civarı menzil sunacak.

Subaru Trailseeker, gelecek yıl itibarıyla piyasaya sürülecek. Şirket, tam da bundan kaynaklı olarak fiyat açıklamasında bulunmadı. Ancak şu bir gerçek ki Trailseeker, Solterra'dan pahalıya satılacak. Subaru Türkiye, Solterra'yı 2,47 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satıyor.