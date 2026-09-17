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Tamamen Elektrikli Porsche Cayenne, Harika Özelliklerle Yenilendi

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Porsche, tam elektrikli SUV modeli Cayenne Electric için 2027 model yılı kapsamında yepyeni opsiyonlar ekledi.

Tamamen Elektrikli Porsche Cayenne, Harika Özelliklerle Yenilendi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Porsche, tamamen elektrikli luxury SUV modeli Cayenne Electric’i resmi olarak tanıttıktan bir yıldan kısa bir süre sonra, 2027 model yılı için opsiyon listesini kapsamlı bir şekilde genişletti. Alman otomotiv devi, yeni güncellemeyle sürücü konforunu ve özelleştirme imkanlarını ön plana çıkarmayı hedefliyor.

Peki 2027 Porsche Cayenne’de ne gibi yenilikler sunulacak? Gelin hâlihazırda lüks bir deneyim sunan aracı çok daha lüks hâle getirecek bu özelliklere bakalım.

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Tamamen Elektrikli Porsche Cayenne, Harika Özelliklerle Yenilendi
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Yeni Cayenne neler sunuyor?

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Yeni model yılıyla birlikte gelen en dikkat çekici özelliklerden biri, opsiyonel olarak sunulan elektrikli otomatik kapılar oldu. Sürücü ve yolcular, kapı kollarını hafifçe çektiğinde, kabin içindeki butonları, bilgi-eğlence ekranını ya da dijital anahtarı kullandığında servo motorlar yardımıyla dört kapı da otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Hatta sürücü kapısı, emniyet kemeri takıldığında veya fren pedalına basıldığında kendiliğinden kapanma yeteneğine sahip. Sensörler sayesinde eğimli zeminlerde de çalışan ve etrafındaki engelleri algılayarak duran bu sistem, olası motor arızalarında manuel olarak da kontrol edilebiliyor.

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Bir diğer büyük yenilik ise kablosuz araç şarj teknolojisi. Kullanıcıların herhangi bir kabloya ihtiyaç duymadan bataryayı doldurmasını sağlayan bu özellik, ilk etapta Almanya ve diğer Avrupa pazarlarında sunulacak. Garaj zeminine veya dış mekana yerleştirilen özel bir pedin üzerine park edildiğinde otomatik olarak başlayan şarj süreci, 11 kW’a kadar güç aktarabiliyor ve yaklaşık yüzde 90 verimlilikle çalışıyor. Hava koşullarına dayanıklı olan zemin pedi, hareket sensörleri ve yabancı nesne algılama sistemi sayesinde bir insan, hayvan veya metal nesne yaklaştığında şarj işlemini güvenlik gerekçesiyle anında durduruyor. cayen2

Porsche, iç mekandaki lüks algısını ve konfor standartlarını artırmak adına masaj koltuklarını da bir üst seviyeye taşıdı. Ön koltuklarda yer alan yeni masaj fonksiyonu, her bir koltukta 16 hava yastığı ve 6 adet ses aktüatörü barındıran 4D ses teknolojisiyle destekleniyor. Ayarlanabilir titreşim yoğunluğuna sahip beş farklı masaj programı sunan bu sistemdeki 4D ses altyapısı, istenildiği takdirde masaj işlevinden bağımsız olarak da kullanılabiliyor. cayen3 Standart olarak sunulan 13 renk seçeneğinin haricinde Paint-to-Sample programı kapsamında 92 yeni renk tonu daha eklenerek toplam dış renk seçeneği 105'e ulaştı. Kabin içerisinde ise seçilen donanım paketlerine bağlı olarak daha fazla deri kaplama ve dekoratif dikiş detaylarına yer veriliyor. Tüm bu güncellemeler hem standart Cayenne Electric hem de SUV Coupe gövde tipi için geçerli. Araçların başlangıç fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi. Yeni Cayenne Electric, 2027 başında Avrupa’da sunulmaya başlayacak.

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