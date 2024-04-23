Dünyanın ilk ve tek çocuk bayramı olarak kutlanan 23 Nisan, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği en kıymetli hediye. Bu özel gün, sadece ulusal egemenliğin değil; aynı zamanda barışın ve sevginin de bir simgesi hâline geldi.

23 Nisan’ın gelişiyle de birçok kişi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının neden çocuk bayramı olarak kutlandığını merak ediyor. Din, dil, ırk ayırt etmeden Atatürk tarafından tüm çocuklara armağan edilen bu özel gün, neden çocuklara ithaf edilmiş olabilir?

Başlamadan önce kısa bir spoiler verelim: Bu gün, her zaman “çocuk bayramı” olarak kutlanmamıştı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk ulusal bayramı olan 23 Nisan, bizler için çok önemli bir yere sahip.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türk ulusunun bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin en önemli simgelerinden birisi. 1921’de kabul edilen bir kanunla Meclis'in açılış günü olan 23 Nisan, ülkemizin de ilk millî bayramı olarak ilan edildi.

Ancak bu günün en baştan çocuk bayramı olarak kutlandığını düşünüyorsanız yanıldınız. Çünkü bu tarihte çocuklara veya ulusal egemenliğe dair bir atıf bulunmuyordu. O dönemde resmî belgelerde sadece "23 Nisan Millî Bayramı" olarak adlandırılıyordu.

1922’de saltanatın kaldırılmasının ardından, 1 Kasım'da Hâkimiyet-i Milliye Bayramı olarak kutlanmaya başlandı.

Ancak zamanla, 1 Kasım yerini Millet Meclisi'nin açıldığı 23 Nisan'a bıraktı ve böylece 23 Nisan, Hâkimiyet-i Milliye Bayramı olarak kutlanır hâle geldi. Daha sonra yapılan kanun değişikliğiyle başlangıçtaki "23 Nisan Milli Bayramı" adı "Milli Hâkimiyet Bayramı"na evrildi.

Aynı dönemde açılan Himaye-i Etfal Cemiyeti, o dönemde yetim ve yoksul çocuklara yardım eden bir kuruluştu. Özellikle 23 Nisan Bayramı yaklaştığında, cemiyet yardım kampanyalarını hızlandırır, çeşitli yayın organlarına ilan verir ve gazetelerde yazılar yayınlardı.

Bu çalışmalarıyla dikkat çeken cemiyet, Mustafa Kemal'in de takdirini kazanmıştı.

Peki 23 Nisan, nasıl çocuklara armağan edildi?

Atatürk'ün desteğiyle bu cemiyet, özellikle Milli Hâkimiyet Bayramları'nda önemli kampanyalar düzenlerdi ve böylece 23 Nisan Bayramı, çocuklarla birlikte anılan özel bir gün hâline gelmişti.

1927’de cemiyet, geniş kapsamlı ve resmî bir çalışma yürütmek istediği için 23 Nisan'ı "Çocuk Bayramı" olarak adlandırdı. Bu adım, Atatürk tarafından da memnuniyetle karşılandı ve böylece 23 Nisan, millî egemenlik bayramının yanı sıra ilk kez "çocuk bayramı" olarak kutlanmış oldu.

Çocuklar, o günden bugüne bayramı coşkuyla kutlar oldu.

Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin sonsuz çabası ve Atatürk'ün de sağladığı destekle 23 Nisan, halk arasında çocuklarla özdeşleşti. Bundan sonra resmi bir isimlendirme olmaksızın her 23 Nisan, "Hâkimiyet-i Milliye ve Çocuk Bayramı" olarak kutlandı.

Ancak, 1981 yılında yapılan resmi düzenlemeyle bu özel gün artık bizim de bildiğimiz hâliyle, yani "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" adıyla son hâlini aldı. Böylece bu bayram, ulusal egemenliğin önemini vurgularken çocukların da özel günü olarak takvimlerde yerini aldı.

23 Nisan, özellikle 1980'lerden itibaren dünyanın dört bir yanında kutlanmaya başlandı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bıraktığı mirası, bugün de yaşatarak tüm çocukların ve çocuk kalanların Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz.

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