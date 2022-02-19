Geçtiğimiz günlerde Migros, yapılan zammı az bularak grev yapan 250'den fazla işçisini işten çıkarmıştı. Bu olayın ardından bugün Migros hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Günlerdir Türkiye'nin gündeminde olmaya devam eden Migros'ta çalışanların iş koşullarına yönelik yaptığı grev sürmeye devam ediyor. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi işçiler tarafından düzenlenen grev nedeniyle 250 çalışan Migros tarafından işten çıkarılırken bugün Migros'a yönelik önemli bir gelişme yaşandı.

Grev yapana işçilerin gözaltına alınması ve özellikle sosyal medyada paylaşılan videoların yayılmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Migros deposunda çalışan işçilerin şikâyetlerini takiben soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan, Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı.

“Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı paylaşımda “Migros çalışanı işçilerin şikayetleri ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Hiçbir işçimizin, emekçimizin mağdur edilmesine göz yummayacağız” ifadelerine yer verdi.

Migros'un son paylaştığı açıklama:

Migros, 250 çalışanın işten çıkarıldığı iddialarının yayılmasının ardından paylaştığı açıklamasında dağıtım merkezinin işvereni Us Grup'un tüm ekonomik koşullar zorlanarak verilebilecek azami zam ile gelir artışı sunduğunu belirtmişti. Migros, işten çıkarmaların nedeniniyse çalışanların "tüm şeffaf iletişime, yakın diyaloğa, uyarılara, 2 ihtara ve defalarca sözlü açıklamalar ile doğruların anlatılmasına rağmen" eylemlerine devam etmesi olarak paylaşmıştı.