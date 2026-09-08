30 Bin Metreden Düşen iPhone Hasarsız Kurtuldu: RHINOSHIELD’dan Dünya Rekoru!

RHINOSHIELD kılıflı bir iPhone, 30.607 metre yükseklikten serbest düşüşe bırakılarak hasarsız kurtuldu ve Guinness Dünya Rekoru kırdı.

Telefon koruma markası RHINOSHIELD, bir iPhone üzerinde ilginç bir işe imza attı.

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İsveç’teki Esrange Uzay Merkezi’nde gerçekleştirilen testte markanın AirX Ultra-Cushioned kılıfı takılı bir telefon stratosferden serbest bırakıldı ve kırılması imkânsız görülen bir Guinness Dünya Rekoru elde edildi.

Stratosferden rekor denemesi

RHINOSHIELD, test için İngiltere merkezli havacılık şirketi Sent Into Space ile iş birliği yaptı. Bir yıllık hazırlık sürecinin ardından uzaktan bırakma mekanizması, GPS ve uçuş takip sistemiyle donatılmış özel bir test teçhizatı geliştirildi. Yüksek irtifa balonu, ticari olarak satılan AirX kılıf takılı iPhone 17 Pro’yu ticari uçakların uçuş yüksekliğinin üç katından fazla bir irtifaya, yani 30.607 metre yüksekliğe çıkardı.

Görev sırasında hiçbir ısıtma ekipmanı veya ek koruyucu ürün kullanılmadı. AirX kılıf, -40°C ile -60°C arasındaki dondurucu sıcaklıklara ve deniz seviyesindeki basıncın yalnızca %1'ine maruz kaldı. Dünya manzarası eşliğinde uzaktan bırakma mekanizması tetiklendi ve telefon serbest düşüşe geçti. Yaklaşık 25 dakikalık inişin ardından cihaz doğrudan karaya çakıldı.

Tek bir çizik dahi almadı

İnişin ardından ekip, İsveç’in ıssız doğasında GPS sinyalini takip ederek telefona ulaştı. Guinness Dünya Rekorları resmî hâkimi; video kanıtlarını, tanık ifadelerini ve cihazın işlevselliğini inceledikten sonra telefonun tüm temel işlevlerinin eksiksiz çalıştığını doğruladı.

Böylece RHINOSHIELD, "Bir Telefon Kılıfı İçindeki Cep Telefonunun En Yüksekten Düşürülmesi" dalında resmî rekorun sahibi oldu.