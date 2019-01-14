Resident Evil 2: Remake Demosunu Nasıl Sınırsız Oynarsınız?

Geçtiğimiz günlerde Steam'de yayınlanan 30 dakika sınırlı demoyu nasıl gönlünüzce oynayabileceğinizi açıklıyoruz.

Eğer demoya bir şans verdiyseniz, Capcom'un Resident Evil 2: Remake ile mükemmel bir iş çıkardığını görmüşsünüzdür. Ancak sağ alttan gelen 5 dakika geçti, 10 dakika geçti türevi başarımlarla oyunun birazdan kapanacağı acısıyla da yüz yüze kalma deneyimi herkesi bir miktar üzmüş olsa gerek.

Baştan sona mükemmel bir atmosfere sahip olan Resident Evil 2: Remake'i sınırsız oynamak istiyorsanız artık bir yöntem mevcut.

Resident Evil 2: Remake Demo Nasıl Sınırsız Oynanır?

Öncelikle Resident Evil 2'nin hiç oynanmamış olduğu bir Steam hesabına ihtiyacınız var.

Oyunu kurduktan sonra hiç açmadan buraya tıklayın ve trainer dosyasını indirin.

tıklayın ve trainer dosyasını indirin. Trainer'ı çalıştırdıktan sonra oyuna girin ve sınırsız deneyimin tadını çıkarın.

Şunu da hatırlatalım: Aslında nereye gideceğinizi ve ne yapacağınızı biliyorsanız demodaki bütün içeriği 3 dakika gibi bir sürede dahi tüketebiliyorsunuz. Bununla ilgili videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.