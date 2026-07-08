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[30 Haziran-7 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı

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Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.

[30 Haziran-7 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam, Türkiye'deki kullanıcıların 30 Haziran-7 Temmuz 2026 tarihleri arasında en çok satın aldıkları oyunları açıkladı.

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Ülkemizde satışlar nispeten azalmış olsa da hâlâ nispeten uygun fiyatlı bağımsız yapımları almaya devam ediyoruz ve Steam'in yayımladığı Türkiye'de en çok satan oyunlar listesi de bunu kanıtlar nitelikte. Bu hafta zirvede yine yeniden son günlerin popüler oyunu MECCHA CHAMELEON bulunuyor.

İçerikten Görseller

[30 Haziran-7 Temmuz 2026] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
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Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

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Oyun Fiyat Mevcut İndirim
MECCHA CHAMELEON 3.99$ -
EA SPORTS FC 26 69.99$ 13.99$ (-%80)
Call of Duty: Modern Warfare II 69.99$ 6.99$ (-%90)
Euro Truck Simulator 2 10.09$ 2.52$ (-%75)
Grand Theft Auto V Enhanced 29.99$ 14.99$ (-%50)
Dead by Daylight 14.99$ 5.99$ (-%60)
Mount & Blade II: Bannerlord 19.99$ 7.99$ (-%60)
Red Dead Redemption 2 59.99$ 14.99$ (-%75)
Cyberpunk 2077 44.99$ 13.49$ (-%70)
Rust 18.99$ 9.49$ (-%50)
Assassin's Creed Black Flag Resynced 47.99$ -
Forza Horizon 6 48.99$ -
Kingdom Come: Deliverance II 44.99$ 17.99$ (-%60)
Ready or Not 28.99$ 14.49$ (-%50)
Baldur's Gate 3 34.99$ 26.24$ (-%25)

Peki siz geçtiğimiz hafta Türkiye'de en çok satılan oyunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen hafta satın aldığınız bir oyun oldu mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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