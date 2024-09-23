Sony'nin PlayStation'ın 30. yıl dönümüne özel ürettiği PS5 Slim'lerin fiyatı ortaya çıktı.

PlayStation ile ilgili sızıntılarıyla bilinen billbil-kun, Dealabs'te yayınladığı bir makalede sınırlı sayıda üretilecek olan 30. yıl dönümüne özel PS5 Slim'in fiyatının 499,99 dolar olacağını öne sürdü. Ayrıca Avrupa fiyatının da yaklaşık 519,99 euro olacağı belirtiliyor. Bunun yanı sıra 30. yıl dönümüne özel DualSense kontrol cihazının fiyatı da 79,99 dolar olarak belirlenmiş durumda. Bu fiyat, kısa süre önce piyasaya sürülen Astro Bot özel DualSense kontrol cihazının fiyatıyla aynı.

Sınırlı sayıda üretilecek olan 30. yıl dönümü özel PS5 Slim'ler geçtiğimiz günlerde Sony tarafından duyurulmuştu. Sony yeni PS5 Slim'lerin tasarımında PS1 tasarımını baz alırken, konsol ve tasarım sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

30. yıl dönümü özel PS5 Slim Türkiye'de ne kadar olur?

Sony henüz resmî bir fiyat duyurusu yapmamış olsa da sızan fiyatlar üzerinden Türkiye fiyatı hakkında da tahminde bulunabiliriz. Tabii bu fiyatlandırmayı hesap ederken resmî distrübitör Bilkom'un bu sınırlı sayıda üretilecek 30. yıl dönümü özel PS5 Slim'leri Türkiye'ye getireceğini varsayıyoruz. Hâlihazırda 29.000 TL bandında satılan Bilkom garantili PS5 Slim'lerin Avrupa fiyatı yaklaşık 500 euro civarında. 30. yıl dönümü özel PS5 Slim'lerin Avrupa fiyatının 20 euro daha pahalı olacağını varsayarsak Bilkom garantili bir şekilde Türkiye'de satılacağı senaryoda yaklaşık 31.000 ila 33.000 TL arası bir fiyat görebiliriz. Elbette bu fiyat ürünün nadirliği nedeniyle daha fazla da olabilir.

30. yıl dönümüne özel üretilecek olan PS5 Slim'ler 21 Kasım’da satışa sunulacak. Sony'nin açıkladığı resmî rakam, konsolun sadece 12.300 adet üretileceği yönünde ve her üretim üzerinde üretim numarası da yer alacak.

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