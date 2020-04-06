360 Total Security Nasıl Kullanılır, Gerçekten Güvenilir mi?

Daha verimli ve güvenli bir bilgisayar kullanımı için sistem optimizasyonu ve virüs koruma hizmetlerini kullanıcılara ücretsiz olarak sunan 360 Total Security programını inceledik ve nasıl kullanılır sorusunu sizin için yanıtladık

360 Total Security yavaşlamış bilgisayarlardan ve her an nereden geleceği belli olmayan virüs ve siber saldırılardan tedirgin olan kullanıcılara hitap ediyor. Program, kullanıcıya hem sistem optimizasyonu hem de virüs koruma hizmeti sunuyor. Bu temel hizmetleri hiçbir ücret ödemeden yalnızca 360 Total Security programını indirerek kullanabiliyorsunuz.

360 Total Security, kolay kullanımı ve kullanıcı dostu arayüzüyle dikkat çekiyor. Pek çok farklı teste tabi tutulan 360 Total Security, sistem optimizasyonu konusunda göz doldursa da, virüs koruma konusunda tam not almayı başaramadı. Sizin için 360 Total Security programını inceledik ve nasıl kullanılır sorusunu yanıtladık.

360 Total Security nedir?

360 Total Security, 360 Software tarafından geliştirilen bir sistem optimizasyon ve virüs koruma programıdır. Ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz programın ücretli bir versiyonu da bulunuyor. Fakat yalnızca ücretsiz versiyonu kullanarak da temel hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Bitdefender ve Avira virüs tarama sistemlerini kullanan 360 Total Security sayesinde çevrimiçi koruma, web kamera koruma, tuş kaydedici engelleme, Wi-Fi güvenlik kontrolü, bilgisayarınızda yüklü olan programların anahtar kimlik koruması gibi hizmetleri kullanabilirsiniz.

Genel güvenlik korumasının yanı sıra bakım araçları ile sabit sürücüyü temizleme, başlangıç öğelerini düzenleme, Windows hizmetlerini düzenleme, zamanlanmış görevleri düzenleme ve ağ ayarı değişiklikleri gibi bilgisayarınızı hızlandırma işlemlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

360 Total Security kurulumu ve kullanımı:

Buradan 360 Total Security resmi internet sitesine girerek programı bilgisayarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Kurulum için indirdiğiniz yükleme dosyasını çalıştırmanız yeterli olacaktır. Programı kullanmak için bilgisayarınızı yeniden başlatmanıza ya da bir 360 Software hesabı açmanıza gerek yok. Kurulum tamamlandığı an kullanmaya başlayabilirsiniz.

360 Total Security programının son derece basit ve kullanıcı dostu bir arayüzü var. Bilgisayarınızda genel bir kontrol yapmak istiyorsanız “Full Check” yani “Tam Kontrol” butonuna tıklamanız yeterli. Program sizin için virüs algılama taraması yapacak, önyükleme sürelerini denetleyecek, disk alanınız ile Wi-Fi güvenliğinizi kontrol edecek ve karşınıza geliştirme seçeneklerinden oluşan bir liste sunacak. “Repair” yani “Onar” butonuna tıklayarak tüm geliştirme işlemlerini başlatmış olacaksınız.

Virüs tarama ve hızlandırma:

Virüs taraması yapmak için sol tarafta göreceğiniz menüdeki “Virus Scan” yani “Virüs Taraması” sekmesini açın. Burada karşınıza üç seçenek çıkacak; Hızlı Tarama, Tam Tarama veya Özel Tarama. İhtiyacınıza en uygun olan tarama türünü seçerek ilgili butona basmanız yeterli olacaktır.

Yine sol tarafta göreceğiniz menüdeki “Speedup” yani “Hızlandırma” sekmesini açarak bilgisayarınızı çok daha hızlandıracak düzenlemeleri görebilirsiniz. Bu bölüm bilgisayarınızı yavaşlatan gereksiz başlangıç programları ile arka planda çalışmayı sürdüren programları ortaya çıkarır ve istediklerinizi devre dışı bırakmanıza yardımcı olur.

Menüdeki “Cleanup” yani “Temizleme” sekmesi üzerinden bilgisayarınızdaki gereksiz dosyaları, program ve eklentileri kolayca kaldırabilirsiniz. “Tool Box” yani “Araç Kutusu” sekmesi üzerinden ise Windows sisteminiz ve bilgisayarınızda yüklü programlar için yayınlanmış olan en yeni güncellemeleri kontrol edebilirsiniz.

360 Total Security beklentileri karşılıyor mu?

360 Total Security’nin Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Yandex, Microsoft Edge gibi internet tarayıcılarında kullanabileceğiniz bir uzantısı da bulunuyor. Ancak bu tarayıcı uzantısının her zaman tam olarak çalıştığını söyleyemeyiz. Aynı şekilde sunduğu VPN hizmeti de 500 MB bir alan sunuyor ve bu pek çok kullanıcıya yeterli gelmiyor.

Web kamerasını koruma özelliği de her zaman işe yaramayan özelliklerden bir tanesi. Güvenilmeyen programlar tarafından bilgisayara gönderilen tehditleri algılama konusunda benzer programlara yakın bir performans sunuyor. E-posta tehditlerinde ise %100 bir başarı ortaya koyuyor.

Editörün notu:

İnternet sitelerinden indirilen dosyaların tehlike kontrollerinde %44’lük bir başarı oranına sahip. Bu başarı oranı hiç tatmin edici değil. Bitdefender ve Avira virüs tarama sistemlerine ait harici paketleri kullanmadan, yalnızca 360 Total Security’nin virüs kalkanına güvenmek yeterli değil.

Virüs tarama konusunda yarattığı soru işaretlerine rağmen bilgisayarı hızlandırma konusunda son derece başarılı. Sistem optimizasyonu için rahatça kullanılabilecek bir program. Gereksiz başlangıç programlarını, bilgisayarı yavaşlatan dosya ve işlemleri, internet tarayıcılarının istenmeyen uzantılarını bulmakta ve bilgisayar performansını yükseltme konusunda iyi iş çıkardığı söylenebilir.

Sizin için kullanıcılarına ücretsiz olarak virüs tarama ve sistem optimizasyonu hizmeti sunan 360 Total Security programını inceledik ve nasıl kullanılacağını açıkladık. Programı sevdiyseniz ve bilgisayarınızda kullanmak istiyorsanız resmi internet sitesi üzerinden indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz. Eğer bir 360 Total Security kullanıcısıysanız deneyimlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.