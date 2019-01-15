3D Yazıcıları 100 Kat Hızlı Çalıştıracak Yöntem Bulundu

Michigan Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, 3D yazıcıları tam 100 kat daha hızlı hale getirmeye çalışıyor.

Nokta vuruşlu yazıcılardan lazer yazıcılara geçiş dönemini hatırlıyor musunuz? Tek bir sayfanın yazılmasını beklerken çay dahi demleyebildiğimiz günlerden, 2 saniyede sayfanın çıkışına tanık olduğumuz günlere gelmek bambaşka bir deneyimdi.

Bugünlerde 3D yazıcılar için de devrim niteliği taşıyacak benzer bir teknoloji üzerinde çalışılıyor. Michigan Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren araştırmacılar, 3D yazıcıları tam 100 katına kadar hızlandırabilecek bir proje geliştiriyor.

Araştırmayı yürüten Kimya Mühendisi Timothy Scott, "Işığı üst üste getirererek, kullandığımız reçinenin sertleşmesini sağlamayı başardık. Bununla birlikte farklı bir dalga boyutu kullanarak sertleşmenin oldukça hızlı gerçekleşmesini sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

Scott'a göre araştırmanın bir sonraki aşaması farklı materyallerle çalışabilecek, tam ölçekli ve yüksek çözünürlüklü bir prototip oluşturmak. Henüz son kullanıcıya ulaşacak bir ürün olmasa da Scott, oldukça kısa bir süre içerisinde ürünün ticarileşmesinin an meselesi olduğunu belirtti.