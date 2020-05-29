McLaren 720S'in Otobanda Asfaltı Ağlattığı Hız Testi (Video)

McLaren 720S, performansıyla parmak ısırtan süper otomobiller arasında yer alıyor. Bir YouTuber, 720S'i otobana çıkararak hız testi yaptı ve otomobilin gerçek bir performans canavarı olduğunu gösterdi.

McLaren 720S, kalkış konusunda fazlasıyla iddialı araçlardan biri. Güçlü bir motora, göz alıcı bir tasarıma ve harika donanımlara sahip süper otomobil, çift turbo şarjlı V8 motoruyla harikalar yaratıyor. Automann adlı bir YouTube kanalı, McLaren 720S'ye hız testi yaparak otomobilin neler yapabildiğini gösterdi.

McLaren 720S, adından da anlaşılacağı üzere 720 beygir gücüne sahip ve Automann kanalının şu ana kadar test ettiği en hızlı otomobillerden biri. Video, otomobilin hızlanma sürecinden görüntülerle başlıyor ve ardından McLaren 720S'e otobanda gerçek bir hız testi yapılıyor.

McLaren 720S'nin yetenekleri otobanda test edildi

İngiliz süper otomobil, kaputun altında yatan çift turboşarjlı V8 motor sayesinde otobanda harikalar yaratıyor. Birçok turbo V8'in yüksek hızlarda, devir aralığının en tepesinde boğulduğu görülse de, McLaren 720S farklı bir canavar. Otomobil test sırasında en yüksek 334 km/sa hızı görüyor ve 0'dan 100 km/sa hıza sadece 3.5 saniyede ulaşıyor. 0'dan 200 km/sa hıza ise 8.2 saniyede çıkıyor.

Otomobilin içinden basit bir egzoz sesinden daha fazlası duyuluyor. Otomobil, zorlayıcı hızlanma altında dahi benzersiz bir ses birleşimi sağlıyor. Videoda özellikle devirin yükseldiği noktalarda motorun indüksiyon gürültüsü belirgin şekilde duyuluyor. Sesler önemsiz görünebilir, ancak McLaren 720S'i sürmeyi daha heyecan verici bir deneyim haline getirdiği kesin. Bunu sürücünün tepkilerinde de görebilirsiniz.

McLaren 720S'in otobandaki heyecan verici performansı: