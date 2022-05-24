Resmi Gazete'de dört meslek grubu için tanım ve bu meslek gruplarının ulusal yetkinlik standartları açıklandı. Merkezi Yeterlilik Kurumu tarafından yapılan belirlemelerde etik hackerlar, blok zincir programcıları, dijital dönüşüm personelleri ve yapay zeka programcıları yer alıyor.

Giderek dijitalleşen dünya, siber güvenliğin öneminin artmasına neden oldu. Bu bağlamda; bu kez de Türkiye'den konuyla ilgili bir hamle geldi. Merkezi Yeterlilik Kurumu, güvenlik açıklarını kapatmak için çalışan beyaz şapkalı hackerlar (etik hacker) ile birlikte blok zincir programcıları, dijital dönüşüm personelleri ve yapay zeka programcıları için ulusal meslek standartlarını belirledi.

Resmi Gazete'nin 31844 sayılı mükerrer sayısında yayımlanan standartlar, söz konusu alanlarda çalışan vatandaşların hangi yetkinliklere sahip olmaları gerektiğini tek tek açıklıyor. Ayrıca kimlere etik hacker deneceği, bu kişilerin neler yapacağı da anlatılanlar arasında yer alıyor. Gelin hep birlikte söz konusu meslek grupları için belirlenen ulusal standartlara yakından bakalım.

Etik hackerlar için belirlenen tanım ve standartlar:

Resmi Gazete'de yer alan bilgiler, etik hackerları (seviye 5) şöyle tanımlıyor: İş sağlığı ve güvenliği ve çevre korumaya yönelik önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan; son kullanıcı, ağ, sunucu sistemleri, işletim sistemleri, yazılım uygulamaları, veri tabanı sistemleri, antivirüs sistemleri, çevresel birimler ve bulut sistemlerinin siber güvenlik bileşenlerini ve içeriklerini ayrıştıran, bu sistemlere yapılacak sızma testlerini gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Resmi Gazete'ye göre etik hackerların ağ taraması, sızma testi hazırlıkları ve testlerin yapılması, yapılan testlerin raporlanması, yazılımlar ve zafiyetler üzerinde çalışması gerekiyor. Ayrıca son kullanıcılar için sistem güvenliğinin sağlanması ve sunucuların sanallaştırılması gibi işlemler de etik hackerların görevleri arasında yer alıyor.

Blok zincir programcıları için belirlenen tanım ve standartlar:

Resmi Gazete'ye göre blok zincir protokolü üzerinde tasarımı yapılmış ürünü geliştiren ve geliştirilmiş ürünün iyileştirilmesi için çalışan kimselere blok zincir programcısı (seviye 5) deniyor. Blok zincir programcısının yazılımlar üzerindeki testleri yapabiliyor olması ve bu yazılımlarla ilgili dokümanlar oluşturabilmesi gerekiyor. Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre bok zincir programcısının açık kod kaynaklarını, akıllı sözleşmeleri, programlama dillerini ve diğer blok zincir ağlarını biliyor olması gerekiyor.

Dijital dönüşüm personelleri için belirlenen tanım ve standartlar:

Resmi Gazete, dijital dönüşüm personellerini ise dijital dönüşüm çalışmalarına destek veren, analiz yapan, projelerin gerekliliklerinin belirlenmesini sağlayan ve dijital dönüşüm projelerinin alt yapısını oluşturan kişiler olarak tanımlıyor. Bu kişilerin dijital dönüşüm süreci için ön hazırlık yapabilmesi, stratejiyi belirlemesi ve trendleri takip etmesi gerekiyor.

Yapay zeka programcıları için belirlenen tanım ve standartlar:

Yapay zeka programcısı (seviye 5), Resmi Gazete'de şu şekilde tanımlanıyor: Kalite gereklilikleri çerçevesinde mesleği ile ilgili organizasyonu yapan; verinin organize edilmesine yönelik yöntemleri araştıran, modelin kurgulanacağı veri setini önişleme tabi tutulmasına katkı sunan, verideki dengesizlik, eksik ve uç değerlere yönelik uygun işlemin yapılmasına katkı sağlayan, modelin belirlenmesi, ön eğitimli modelin probleme uyarlanması, modelin oluşturulması, modelin ezberleme yapmasının engellenmesi, model seçimi yapılması, model hata analizini yapılması süreçlerine destek sağlayan ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.

Yapay zeka programcılarının algoritma mantığını bilmesi, bir algoritmanın kurgusunu okuyabilmesi, uç değer ve bilgi yükünü kontrol edebilmesi gerekiyor.