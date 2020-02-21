Bilim İnsanları, 50 Senelik Bir Mekanik Teorisini Doğruladı

EPFL araştırmacıları tarafından yapılan bir deney, mekanikte yarım asırdan fazla bir süredir kullanılan ve hiçbir zaman tam olarak doğrulanmamış bir teoriyi doğruladı. Ekip, şimdi daha iyi enerji sistemleri üretmek için teoriyi daha cesur ve daha yenilikçi şekillerde geliştirmek istiyor.

Bazı teoriler deneysel olarak hiç onaylanmamış olsalar da yaygın olarak kullanılmaktadır. Hava rulmanlarının mekanik sistemlerde nasıl çalıştığını açıklayan NGT isimli teori bu duruma iyi bir örnektir. Bu teorinin ilk ortaya çıkış yılı 1965 olsa da yakın zamana kadar bunun kısmen veya dolaylı olarak test edildiği de biliniyordu.

İsviçre’nin Neuchâtel şehrindeki Microcity'de bulunan EPFL'nin Uygulamalı Mekanik Tasarım Laboratuvarı'ndaki (LAMD) araştırmacılar, bilimsel literatürde 50 yılı aşkın bir süredir devam eden bir boşluğu kapattı. Ekip, bulgularını Mechanical Systems and Signal Processing isimli dergide yayınladı.

Teoriyi doğrulamak, neden bu kadar uzun sürdü?

EPFL'deki araştırmacılardan Eliott Guenat, yaptığı açıklamada, "O zamanlar mühendisler teorinin işe yaradığını gözlemlemekten memnundular ancak her şey değişti çünkü bugün geliştirdiğimiz mekanik parçalar çok daha karmaşık olarak karşımıza çıkıyor. Bu çalışmaları yapmak için de süre gerekiyordu" sözlerini kullandı.

NGT isimli teoriyi doğrulamak için araştırmacılar, bir test ekipmanına HGJB destekli bir motor monte ettiler ve motoru dakikada 100.000 devirde döndürmeye başladılar. Daha sonra araştırmacılar, motoru titreştirmek için bir çalkalayıcı sistemi kullandılar ve nasıl tepki verdiğini izlediler. Gözlemler, olukların sertlik ve sönümleme katsayılarını, teorinin tahminleriyle karşılaştırmalarına ve sonuçları hesaplamalarına izin verdi.

Guenat, teorinin kapsamını ölçebildiklerini açıkladı. Araştırmacı, "Şimdi anlayışımızı desteklediğimize göre teoriyi alıp endüstriye ve araştırmaya yeni şekillerde uygulayabiliriz" sözleriyle yeni ve detaylı çalışmaların sinyalini verdi.

Daha fazla ölçüm için daha fazla deney yapmayı planladıklarını söyleyen bilim insanı, "Hava rulmanlarını kullanmak yerine deneyi ısı pompalarında kullanılan bir gaz olan soğutucu ile tekrar çalışacağız. Fikir, teorinin sadece havada değil aynı zamanda çok farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip bir ortamda da çalıştığını doğruladı" açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili gelecek yeni haberlerse bilim çevreleri tarafından merakla bekleniyor.