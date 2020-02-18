Ajanda Olarak Metin Belgesi Kullanmak, Verimliliği Artırıyor

Brown Üniversitesi’nden bir bilim insanı, yıllardır günlük planını oluşturmak için tek bir metin dosyası kullandığını açıkladı. Jeff Huang, günlük planının yanında katıldığı toplantıların notlarını ve takip etmesi gereken şeyleri de bu metin dosyasında saklamaya devam ediyor.

Brown Üniversitesi’nde bilgisayar bilimleri profesörü olarak görev alan Jeff Huang, yıllardır günlük planını tek bir metin dosyası üzerinde tuttuğunu açıkladı. 12 yıldır bu yöntemi kullandığını söyleyen Huard, uyguladığı yöntemin kendisi için verimli olduğunu belirtiyor.

Yıllardır gününü planlamak ve gerekli notlar almak için farklı yapılacak listeleri formlarını, görev izleyicileri ve verimlilik uygulamalarını kullandığını belirten Huang, en verimli yöntem olarak bir metin editörü ile beraber metin dosyası kullanmak olduğunu söylüyor. Huang, aynı yöntemi yaklaşık 12 yıldır uygulamaya devam ediyor.

Jeff Huang, metin dosyasının yanında bir de çevrimiçi takvim kullandığını belirtiyor. “Atölyede bir sehpa yapmak” ya da “yeni doktora öğrencilerinin nasıl kabul edileceği” gibi kesin bir tarihi olmayan şeyleri bile Huang, çevrimiçi takvime kaydediyor. Huang, bu şekilde gelecekte yapması gereken her şeyi tek bir yerde toplayabildiğini söylüyor.

Huang, takvime aktardığı yapılacakların hepsini her gece yatmadan önce metin dosyasına günlük plan olarak kopyalıyor. Metin dosyasında gerçekleştirileceği zamanı belli olan ögelerin yanında, basit işler ve çalışma ögeleri de bulunuyor. Huang, bu şekilde yapılan listenin çalışma verimini takip etmesini sağladığını söylüyor.

Jeff Huang'un günlük planlarını aktardığı metin dosyası

Jeff Huang, günlük planının yanında, aldığı notları da bu metin dosyası içinde tutuyor. Huang, bu şekilde metin dosyasının sadece bir günlük plan listesinin dışına çıkarak notlarını da düzenli olarak bulabileceği bir yere dönüştüğünü belirtiyor.

Şu an kullanmaya devam ettiği metin dosyasını 7 yıl önce açtığını söyleyen Huang, o günden bu yana metin dosyasının 37.773 satır büyüklüğüne ulaştığını da sözlerine ekliyor. Huang, 7 yıldır yaptığı her şeyi bu metin dosyasının içinde bu şekilde bulabildiğini söylüyor.

Her gece yatmadan önce yapılacaklar listesine eklediği yapılacakların gün sonunda tamamlananlar Huang tarafından “tamamlananlar” olarak işaretleniyor. Bazı basit kısayollar ve etiketleri kullandığını belirten Jeff Huang, geçmişteki birçok bilgiye bu şekilde erişebildiğini söylüyor.

Özellikler etiketleri sıkı bir şekilde kullandığını belirten Jeff Huang, toplantı, not, fikir gibi etiketler sayesinde geçmiş yıllarda yaptığı toplantıları, proje fikirlerini geriye dönerek kontrol edebildiğini belirtiyor.

12 yıldır bu yöntemi kullanan Jeff Huang, kullandığı bu tek bir metin dosyası kullanma yönteminin başarılı olduğunu ve klasik günlük planların dışına çıkarak geçmişte neler olduğu ve neler başarabildiğini görebildiğini belirtiyor.