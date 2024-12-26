Resmî Gazete'de yayımlanan düzenleme ile "6 ay 6000 kilometre sınırı" uygulaması bir kez daha uzatıldı. Düzenleme için yeni son tarih, 1 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında motorlu kara taşıtlarına ilişkin önemli bir karar yayımlandı. Hükûmetin birkaç yıl önce fırsatçılığı önlemek için başlattığı ve halk arasında "6 ay 6000 kilometre sınırı" olarak bilinen düzenleme, yayımlanan kararla bir kez daha uzatıldı.

6 ay 6000 kilometre sınırı uygulaması, yeni bir otomobilin ilk tescilinden sonra 6 ay veya 6000 kilometre boyunca satılamamasını kapsıyordu. Böylelikle yeni araç alan bir vatandaş, aracı bayiden alıp satılık ilanına koyamıyor, bu durumdan kâr elde edemiyordu. İşte 1 Ocak 2025 tarihinde biteceği düşünülen düzenleme, Resmî Gazete'de yayımlanan karar ile 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

MADDE 1- 27/8/2024 tarihli ve 32645 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.



“Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”



MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “1/1/2025” ibaresi “1/7/2025” şeklinde değiştirilmiş, aynı fıkranın sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.



“Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir.”



MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.



MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmî Gazete'de yayımlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e buradaki bağlantı üzerinden ulaşılabilir.