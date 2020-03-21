İtalya, Koronavirüs Salgını Konusunda Bir Rapor Yayınladı

Çin'de ortaya çıkmasına rağmen İtalya'da çok daha ağır sonuçlara yol açan koronavirüs, birçok bilim insanının üzerinde çalıştığı bir konu hâline geldi. İtalya; virüsün etkilediği kişilerin yaş, cinsiyet dağılımları ve hangi hastalıklara sahip oldukları konusunda ilginç sonuçlara sahip olan bir rapor yayınladı. Gelin bu verilere yakından bakalım.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, Avrupa'nın önde gelen ülkelerinden İtalya'da oldukça ağır sonuçlara neden oldu. Önlem almakta geç kalmakla eleştirilen ülkede şu anda 53.578 kişi enfekte olmuş durumda. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısıysa Çin'i geçti ve 4.825'e ulaştı.

İtalyan Ulusal Sağlık Servisi (ISS), bugün yayınladığı bir raporla ülkede koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin yaş, cinsiyet dağılımları ve hangi hastalıklara sahip oldukları konusunda bilgi verdi. 65 yaş ve üzerindeki kişileri daha fazla etkilediği bilinen koronavirüs hakkında yayınlanan rapora göre İtalya'da bu virüsten dolayı hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 78,5. Bu da koronavirüsün yaşlılar için ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Yayınlanan raporda yaşamını yitiren kadınların yaş ortalamasının erkeklere göre daha yüksek olduğu da ifade edildi.

Hayatını kaybeden kişilerin sadece %1,2'sinde başka bir hastalık yoktu:

ISS'nin raporundaki bilgilere göre koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sadece %1,2'si başka bir hastalığa sahip değildi. Bunun yanı sıra koronavirüs dışında 1 hastalığa sahip kişilerin %23,5'i, 2 hastalığa sahip kişilerin %26,6'sı, 3 hastalığa sahip kişilerinse %48,6'sının hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı. Bu da uzmanların daha önce verdiği "Kronik hastalığa sahip kişiler de risk altında" bilgisini doğruladı.

Yayınlanan rapordaki bir diğer dikkat çeken ayrıntı semptomlarla ilgiliydi. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların sahip olduğu en yaygın semptomların ateş ve solunum güçlüğü olduğu belirtildi. Raporda kanlı balgam ve ishal gibi semptomların daha az görüldüğü ifade edildi. Tüm bunların yanı sıra hastaların %5,7'sindeyse hiçbir semptoma rastlanmadı.

ISS raporunda koronavirüs semptomları gösteren kişilerin semptomlarının başlamasından hayatlarını kaybetmelerine kadar geçen süre ortalama 8 gün olarak açıklandı. Ayrıca mart ayı verilerine göre hayatını kaybeden 3.200 kişinin 36'sının 50 yaş altında olduğu belirtildi. Bu kişilerin 9'unun 40 yaşından küçük; cinsiyet dağılımlarınınsa 8 erkek ve 1 kadın şeklinde olduğu ifade edildi.