AstraZeneca Aşısının Kullanımı, 3 Ülkede Daha Durduruldu

Birleşik Krallık merkezli aşı ve ilaç şirketi AstraZeneca'nın geliştirdiği aşının kullanımı, üç ülkede daha askıya alındı. Bugün önce Danimarka, ardından da İtalya ve Norveç'in yaptığı açıklamalara göre aşı uygulamasının durdurulmasının esas nedeni, yan etki. Böylelikle toplamda 8 ülke, AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu.

Koronavirüs salgınına karşı aşıyı üreten ilk şirketlerden bir tanesi olan AstraZeneca, bugün gelen haberler nedeniyle gündemin merkezine oturdu. Farklı Avrupa ülkelerinin birbiri ardına yaptığı açıklamalarla Birleşik Krallık merkezli şirketin aşısının kullanımının durdurulmasına karar verildi. Bu uygulamanın kalıcı mı olacağı yoksa önümüzdeki günlerde sona mı ereceği, şu an için bilinmezliğini sürdürüyor.

Aslına bakacak olursak AstraZeneca aşısının kullanımı, daha önceki süreçte Avusturya, Litvanya, Estonya, Lüksemburg ve Letonya'da durdurulmuştu. Konuyla ilgili açıklamalar yapan yetkililer, bu kararın nedeninin yan etki olduğunu açıklamışlardı. Bugünse önce Danimarka, ardından da İtalya ve Norveç, AstraZeneca aşısının kullanımını askıya aldı. İlginç bir şekilde bugün yapılan açıklamalarda da aynı yan etkiye vurgu yapıldı.

Aşı kullanımının durdurulmasına yol açan yan etki, kanda meydana gelen pıhtılaşma

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Danimarka Sağlık Bakanlığı, AstraZeneca aşısının uygulanmasından sonra kanda pıhtılaşma sorunu yaşandığı, bu yüzden de aşı uygulamasının askıya alındığı ifade edildi. Konuyla ilgili detaylı raporlara sahip olduklarını söyleyen bakanlık yetkilileri, mevcut koşullar altında aldıkları kararın tedbir amaçlı olduğunu, bu kararın kalıcı olmayacağını açıkladılar.

Norveç ve İtalya'dan gelen açıklamalarda ise yan etkinin ne olduğuna dair herhangi bir açıklama yapılmadı. İtalya, söz konusu kararın nedenini "şiddetli yan etki" olarak gösterirken, Norveç aşı uygulamasının neden durdurulduğuna dair bir şey söylemeyip, kararın uyarı niteliğinde olduğunu açıkladı. Tüm bu açıklamalar üzerine İngiltere de konuyu görmezden gelmedi. Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamalarda, AstraZeneca aşısının güvenli ve etkili olduğu beyan edildi.