81 İlde Sinema Salonları 1 Mart'a Kadar Kapalı Kalacak

İçişleri Bakanlığı, 31 Aralık 2020 tarihine kadar sinema salonlarının faaliyetlerine ara vermişti. Bugün 81 il valiliğine sinema salonları ile ilgili ek genelge gönderildi. Genelge ile 81 ilde 31 Aralık'a kadar faaliyetlerine ara verilen sinema salonları için bu süre 1 Mart 2021'e kadar uzatıldı.

Dünyadaki herkesin içerisine korku salan COVID-19 salgını, ülkemizde de etkisini yeniden artırmaya başladı. Salgının tehlikesi gün geçtikçe artıyorken yetkililer de bu salgının vereceği zararı en aza indirmek için bazı çalışmalar yürütüyor. Her ne kadar evlere tıkılmak veya sosyal aktivitelerden uzak kalmak istemesek de tedbirli olma amacıyla birçok sosyal alan kapatılıyor.

Kapatılan alanlardan biri de sinema salonları. İçişleri Bakanlığı, önceki dönemlerde gönderdiği genelge ile sinema salonlarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar kapatmıştı. Faaliyetlerine ara verilen sinema salonlarının normalde bugünden itibaren açılması bekleniyordu. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine bir genelge daha göndererek sinema salonlarının faaliyetlerine ara verilecek süreyi uzattı.

81 ilde sinema salonları 1 Mart 2021 tarihine kadar faaliyet dışı olacak:

Normalde 31 Aralık 2020 tarihine kadar olan kapatma işleminin süresi 1 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldı. Bu da Türkiye'nin tüm illerinde hiçbir sinema salonunun 1 Mart 2021 tarihine kadar faaliyet gösteremeyeceği anlamına geliyor. Gönderilen genelgede kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri ve salgının seyri ile olası riskler göz önünde bulundurularak yeni önlemler alındığı belirtildi.

Genelgede gerek sektörün bu yöndeki talepleri gerekse Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda belirli kararların alındığı açıklandı. Salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 1 Mart 2021 tarihine kadar ara verilmesinin uygun olacağı değerlendirildi. Alınan kararlara uymayanlara ise idari işlem tesis edileceği ve Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesi kapsamında adli işlem başlatılacağı açıklandı.