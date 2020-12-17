Yakın zamanda ülkemizdeki adres sistemi değişiyor ve artık açık adresler yerine '9 haneli adres kodu sistemi' geliyor. Yeni gelecek bu sistem ile artık adres bilgileriniz yerine yalnızca bu kodu söylemeniz yeterli olacak. 9 haneli adres kodu sistemi nedir, nasıl çalışacak, konu ile ilgili tartışmalar neler tüm detaylarıyla sizler için derledik.

Türkiye’de bildiğimiz anlamdaki adres sistemi yakın zamanda değişiyor. Artık uzun uzun cadde, sokak, apartman, numara gibi detaylı bilgiler yerine yalnızca adrese özel oluşturulan kodu kullanabileceksiniz. 9 haneli adres kodu sistemi ile başta devlet daireleri ve kargo firmaları olmak üzere pek çok işlem sırasında adres bilgilerinizi herkesin içinde detaylı olarak söylemekten kurtulacaksınız.

Kolaylıklarına rağmen 9 haneli adres kodu sistemi ile ilgili kafa karıştıran ve tartışılan noktalar da var. Örnek vermek gerekirse, tek bir rakamın yanlış anlaşılması durumunda kargonuzun başka bir şehre gitme durumu olabilir. Sizin için 9 haneli adres kodu sistemi nedir, nasıl çalışacak, normal adres sisteminden ne farkı var sorularını yanıtladık ve sistem ile ilgili bilmeniz gereken detayları anlattık.

Açık adres yerine geçecek 9 haneli adres kodu sistemi nedir?

9 haneli adres kodu sistemi, Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından zorunlu deprem sigortası için kullanılan 10 haneli ev kodu sisteminin genel kullanıma yayılacak bir versiyonudur. Nüfus Müdürlükleri tarafından verilecek adres kodu, hayatın her alanında geçerli olacak.

Nasıl ki resmi işlemlerde ana adı, baba adı, doğum yeri gibi bilgileri uzun uzun anlatmak yerine yalnızca TC kimlik numaramızı veriyoruz, adres kodu sayesinde de uzun uzun adres detayları vermek yerine adres kodumuzu söyleyeceğiz. Böylece sistemden ev adresimiz ile ilgili tüm detaylar görülebilecek.

Böyle bir sisteme geçilmesinin en büyük nedeni olarak güvenlik endişesi ve adres değişiklikleri gösteriliyor. İnsanların halka açık bir yerde tam adreslerini söylemekten çekindikleri, cadde ve sokak isimlerinde yapılan değişikler nedeniyle adres karışıklığı çıktığı biliniyor. 9 haneli adres kodu sistemi sayesinde bu durumların ve hatalı adres yazımlarının ortadan kalkacağı düşünülüyor.

Adres kodu sisteminin açık adresten ne farkı olacak?

Webtekno caddesi,

İzmo mahallesi,

No: 2/1,

Bornova / İZMİR

Normalde yukarıdaki gibi olan adres yazması bile zor olan açık adresiniz yerine artık yalnızca 20-66-80-308 gibi bir kod söylemeniz yeterli olacak. Bu kod, tıpkı TC kimlik numaranızın sizi temsil etmesi gibi adresinizi temsil edecek.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı tarafından yapılan açıklamaya göre, 9 haneli adres kodu sistemi ile verilen adres kodu hem kişiye hem de adrese özel olacak. Yani bir vatandaş adres kodu aldıktan sonra taşınsa bile dilerse sistem bilgilerini değiştirerek adres kodunu kullanmaya devam edebilecek.

Adres kodu sistemi tam olarak nasıl çalışacak?

9 haneli adres kodları kişinin bulunduğu bölgenin Nüfus Müdürlükleri tarafından verilecek ancak kodu almak için müdürlüğe gitmenize gerek yok, işlemler e-Devlet üzerinden yürütülecek. e-Devlet Kapısı şifresi olan her vatandaş adres kodunu çevrimiçi olarak alabilecek.

Adres kodunuzu yalnızca e-Devlet üzerinden değil, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinden de alabileceksiniz. Başkan Yazıcı’ya göre şu an için tüm altyapı oluşturulmuş durumda hatta testler bile başladı. Yeni sistem ilk olarak PTT Kargo ile kullanılmaya başlayacak. Daha sonra ise tüm diğer kargo şirketleri ile kullanılabilecek.

9 haneli adres kodu sistemi temel olarak şu şekilde çalışıyor; siz e-Devlet üzerinden 9 haneli adres kodunuzu alıyorsunuz, herhangi bir yerde adresiniz istendiği zaman açık adresiniz yerine adres kodunuzu söylüyorsunuz, adres kodunuz Nüfus Müdürlüğü tarafından geliştirilen arayüze yazıldığı zaman adres bilgileriniz görülüyor.

Açık adres sistemi yerine 9 haneli adres kodu sistemi kullanılarak; kişilerin halka açık alanda adres bilgilerini verirken duydukları endişeyi ortadan kaldırmak, cadde ve sokak ismi değişiklikleri nedeniyle oluşan mağduriyeti ortadan kaldırmak, hatalı adres yazımları ile oluşan sorunları ortadan kaldırmak ve adres bilgi paylaşımını çok daha kolay ve güvenli hale getirmek hedefleniyor.

9 haneli adres kodu sistemi nerelerde kullanılacak?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Daire Başkanı Levent Yazıcı tarafından yapılan açıklamaya göre şu anda 9 haneli adres kodu sistemi için gerekli altyapı oluşturuldu. Resmi daireler başta olmak üzere tüm önemli noktalara adres kodu verildi ve PTT Kargo için özel bir arayüz oluşturuldu.

9 haneli adres kodu sistemi ilk olarak PTT Kargo ile kullanılmaya başlayacak. Ardından diğer kargo şirketlerinde, okul kayıtlarında, resmi işlemlerde, ev sigortası ve deprem sigortası işlemlerinde kısaca, adres bilginizi vermeniz gereken tüm işlemlerde adres kodu sistemi kullanılacak. Elbette bu sistem bir günde gelmeyecek, adım adım yaygınlaşması planlanıyor.

Yeni sisteme dair tartışmalar da var:

9 haneli adres kodu açık bir şekilde söylenirse güvenlik ihlalleri daha koly yaşanabilir,

9 hanenin herhangi bir hanesinde yaşanan yazım hatası nedeniyle kargolar, farklı şehirlere gidebilir,

9 haneli adres kodu sistemi için İngiltere örnek gösteriliyor. Ancak İngiltere’de hem açık adres hem de adres kodu söyleniyor yani olası hataların önüne geçiliyor. Yalnızca adres kodu kullanarak olası hataların önünün açılacağı düşünülüyor.

İyisiyle, kötüsüyle, tartışmalarıyla yakında ülkemizdeki adres sistemi değişiyor ve 9 haneli adres kodu sistemi geliyor. 9 haneli adres kodu sistemi ile ilgili düşüncelerinizi ve varsa endişelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.