Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerinin oluşturduğu Ulusal Veri Tabanında ülkemiz sınırları içinde bulunan tüm taşınmaz malların bir adres kodu bulunuyor. Özellikle DASK sigortası için olmazsa olmaz bir bilgi olan adres kodu nedir, adres kodu sorgulama nasıl yapılır gibi merak edilen soruları adım adım tüm detaylarıyla yanıtladık.

Eminiz herkes evinin adresini ezbere biliyordur ancak adres kodu nedir dediğimiz zaman pek çok kişide bir yanıt olmayabilir. Çünkü üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen her eve atanmış olan adres kodu, herkes tarafından bilinmiyor. Adres kodu, özellikle zorunlu deprem sigortası yani DASK sigortası yaptırılırken mutlaka bilinmesi gereken bir bilgidir çünkü adres kodu olmadan bu sigortanın yapılması mümkün değildir.

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri tarafından oluşturulan Ulusal Veri Tabanında ülkemiz sınırları içerisinde bulunan konutlar başta olmak üzere tüm taşınmaz malların bir adres kodu vardır. 10 haneli bu kod tamamen o adrese özel olduğu için konuta yeni taşınan kişiler için de aynı kod geçerlidir. Gelin adres kodu nedir, adres kodu sorgulama nasıl yapılır gibi merak edilen soruları biraz daha detaylı inceleyelim.

Adres kodu nedir, ne işe yarar, nasıl sorgulanır?

Adres kodu nedir?

Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetlerinin 1 Mart 2013 yılında başlattığı bir proje kapsamında oluşturulan Ulusal Veri Tabanında konutlar başta olmak üzere tüm taşınmaz mallara verilen 10 haneli numara adres kodu olarak adlandırılır. Adres kodu için Ulusal Veri tabanı kodu ya da kısaca UAVT kodu da denmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunan her taşınmaz malın 10 haneli benzersiz bir adres kodu vardır. Adres kodunu, söz konusu yerin kimlik numarası olarak düşünebilirsiniz. Konutun adres kodunda en güncel bilgiler bulunur. Adres kodu, kişiye değil adrese özeldir. Yani bir evden taşınan kişi yeni evinin adres kodu ile işlem yapmalıdır. Adres kodları değişmezdir.

Adres kodu ne işe yarar?

Adres kodunun ilk ve öncelikli amacı, adres benzerliği nedeniyle oluşan karışıklıkların önüne geçmektir. Nasıl ki pek çok kişi aynı adı ve soyadı taşıyor ve bunlar TC kimlik numarası ile ayrılıyor, aynı şekilde özellikle resmi işlemlerde de benzer cadde ve sokak adı kaynaklı adres bilgisi hataları olmasın diye adres kodu kullanılıyor.

Adres kodunun en çok kullanıldığı işlem DASK sigortası ya da bilinen adıyla zorunlu deprem sigortası yaptırma işlemidir. Adres kodunuzu bilmeden, zorunlu deprem sigortası yaptıramazsınız. Bu nedenle özellikle yeni bir eve taşınırken mutlaka o yerin adres kodunu bilmeli ve zorunlu deprem sigortası sırasında da bu bilgiyi paylaşmalısınız.

Adres kodu uzun zamandır kullanımda olan bir bilgi olmasına rağmen şimdilik yalnızca resmi işlemlerde kullanılıyor ancak bir gün günlük işlemlerde de kullanılması bekleniyor. Yani örneğin bir alışveriş sitesinde uzun uzun adres yazmak yerine yalnızca 10 haneli adres kodunuzu yazarak tüm adres bilginizi paylaşabileceksiniz. Adres kodu ile birlikte konum da paylaşılırsa adres paylaşmak çok daha kolay olacaktır.

Adres kodunuzu bilmenin faydaları:

Yanlış adres bildiriminde bulunan kişilerin tespit edilmesini sağlar.

Taşınmaz mal ile ilgili sözleşmelerin en doğru ve güncel şekilde hazırlanmasını sağlar.

Adres bilgisi paylaşılırken yapılan hataların önüne geçer.

DASK sigortası olan konutlarda net adres bilgisi paylaşıldığı için işlemler çok daha hızlı gerçekleşir.

Bazı sigorta şirketleri adres kodu üzerinden indirim sağlar.

Zorunlu deprem sigortası olan ve olmayan konutların çok daha kolay tespit edilmesini sağlar.

Adres kodunuzu bilmenin size sağlayacağı faydalardan bazıları bu şekilde. Şöyle düşünün, benzer adresler var ve adres paylaşırken ufak bir hata yapmanız işten bile değil. Ancak 10 haneli basit bir kodu çok daha kolay bir şekilde aklınızda tutabilir ve adres bilgisi yerine bunu paylaşarak olası tüm hataları daha oluşmadan ortadan kaldırabilirsiniz.

Adres kodu sorgulama nasıl yapılır?

Adım #1: Buradaki bağlantı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama sayfasını açın.

Buradaki bağlantı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama sayfasını açın. Adım #2: Ben robot değilim kutucuğunu işaretleyin.

Ben robot değilim kutucuğunu işaretleyin. Adım #3: Adres bilgilerinizi detaylarıyla girin.

Adres bilgilerinizi detaylarıyla girin. Adım #4: Bağımsız bölüm kimlik numarası sizin adres kodunuzdur.

Bağımsız bölüm kimlik numarası sizin adres kodunuzdur. Adım #5: Adres bilgilerini değiştirerek farklı adres kodlarını da öğrenebilirsiniz.

Adım #1: Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama sayfasını açın:

Yukarıda verdiğimiz bağlantı üzerinden Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama / Adres Sorgulama sayfasını açarak adres kodu sorgulama işleminin ilk adımını atın. Sayfanın yapısı nedeniyle mobil internet tarayıcılarında bu ekranı tam olarak görüntüleyemeyebilirsiniz. Bu nedenle masaüstü internet tarayıcınızı kullanmanız öneriliyor.

Adım #2: Ben robot değilim kutucuğunu işaretleyin:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama / Adres Sorgulama sayfasını açtığınız zaman pek çok sistemde karşımıza çıkan ben robot değilim onay ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu kutucuğu onaylamadan işleme devam edemiyorsunuz. Bu nedenle robot olmadığınızı kanıtlamak için o küçük kutucuğu onaylayın.

Adım #3: Adres bilgilerinizi detaylarıyla girin:

Adres kodunuzu öğrenmek için öncelikle açık adres bilginize ihtiyacınız var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama / Adres Sorgulama sayfasına sırasıyla il, ilçe, mahalle, cadde, dış kapı ve iç kapı bilgilerinizi girin. Adres bilgilerinizi girdikçe ekranın büyük bölümünü kaplayan harita üzerinde konumunuzu göreceksiniz. Bilgilerinizi eksiksiz girdiğinizden emin olun.

Adım #4: Bağımsız bölüm kimlik numarası sizin adres kodunuzdur:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama / Adres Sorgulama sayfasında istenilen bilgileri sırasıyla girip son olarak iç kapı numaranızı yazdığınız anda karşınıza numarataj bilgileri, bağımsız bölüm bilgileri ve bağımsız bölüm kimlik numarası bilgilerinin olduğu bir ekran çıkacak. Adres kodunuz, 10 haneli bağımsız bölüm kimlik numaranızdır.

Adım #5: Adres bilgilerini değiştirerek farklı adres kodlarını da öğrenebilirsiniz:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Yerleşim Yeri Sorgulama / Adres Sorgulama sayfası üzerinden açık adres bilgilerini bildiğiniz tüm taşınmaz mallar hakkında arama yapabilirsiniz. Bunun için sayfayı yenilemeniz ve istenilen adres bilgilerini girmeniz yeterli.

Zorunlu deprem sigortası başta olmak üzere pek çok resmi işlemde kullanacağınız adres kodu nedir, adres kodu sorgulama nasıl yapılır gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Adres kodu sorgulama sırasında bir sorun yaşıyorsanız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile iletişime geçebilirsiniz.