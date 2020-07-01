99 Milyon yıl Önce Yaşamış Böceklerin Gerçek Renkleri

Bundan milyonlarca yıl önce yaşamış olan böceklerin kehribara sıkışıp kalmış olan fosillerinden yola çıkan araştırmacılar, canlıların renklerini ortaya çıkardı. Doğadaki renkler gerçekten de muhteşemmiş.

Doğaya baktığımızda hemen her renkten canlı görüyoruz. Bazıları taşlarla aynı grilere sahip canlılardan rengarenk ve parlak tüylere sahip türlere kadar gözümüzün gördüğü neredeyse her renkte bir canlı bulunuyor.

Geçmişteki canlıları incelediğimizdeyse renkleri hakkında çok fazla bir fikir elde edemiyoruz. Örnek vermemiz gerekirse dinozor denince aklımızda oluşan görüntü tamamen tahminidir; bu canlılar pekala tüyle kaplı da olabilirdi. Bu durumun en temel nedenlerinden biriyse fosillerin tüylerinin korunmadığı gibi renk benzeri özelliklerinin de korunmuyor olmasıdır.

99 milyon yıllık böceklerin renkleri

Çin Bilimler Akademisi Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar, yaptıkları çalışmalarda neredeyse 100 milyon yıl önce yaşamış böceklerin renklerini ortaya çıkardı. Canlıların renklerini bilmek, davranışları ve ekolojik düzendeki yerlerini anlamak açısından önemli yer oynuyor.

Dinozorlarla aynı dönemde dünya üzerinde bulunan bu böceklerin renklerine dair çalışma, 1 Temmuz’da Proceedings of the Royal Society B adlı dergide yayınlandı. Myanmar’da bulunan ve kehribar içindeki 35 fosil bu çalışmada incelendi.

Günümüzde guguk eşekarısı olarak bilinen türle aşağı yukarı aynı renklere sahip olduğu ortaya çıkan bu böceklerin üzerinde metalik mavi ve yeşil tonları, sarımsı yeşiller ve morlar bulunuyordu. Yani böcekler oldukça renkliymiş.

Nano çatlaklar renkleri ele verdi

Araştırmacılar, çok küçük ölçeklerde çalışabilen elektron mikroskopları kullanarak fosil içindeki canlıların renklerini ortaya çıkardı. Böceklerin dış iskeletlerindeki nano düzeyli çatlaklar sayesinde farklı renklere büründüğünü söyleyen araştırmacılar, bu dokuları ve desenleri inceleyerek böceklerin gerçek renklerini de ortaya çıkarmayı başarmış oldu.

Böceklerin renkleri, bölgede yaşayan canlıların gizlenmek için böyle bir renk almış olabileceklerini gösteriyor. Bir diğer alternatif de böceklerin sıcaktan korunmak ve ısılarını düzenlemek amacıyla bu renkleri seçmiş olmaları olarak gösteriliyor. Yeni araştırmalar bu konuda yeni açıklamalar da sunacaktır.