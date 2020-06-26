Antarktika'daki Böceklerde Mikroplastiğe Rastlandı

Antarktika'daki araştırmacılar, plastik bir köpük üzerinde buldukları böcekler üzerinde yaptıkları araştırma sonucunda, hayvanların bağırsaklarında mikroplastikler tespit etti. Mikroplastikler, çevre kirliliğinin Antarktika gibi yerleşimden uzak bölgelerin dahi ekosistemini tehdit ettiğini gösteriyor.

Mikroplastik kirliliği, son dönemde canlı yaşamını tehdit eden en önemli sorunlardan biri haline geldi. Antarktika kıyılarındaki Kral George Adası'nda bulunan yöreye özgü böceklerin bağırsaklarında mikroplastikler keşfedilmesi, plastik kirliliğin bölgenin ekosisteminde yaygın olabileceğine dair endişeleri artırdı.

İtalya ve İrlanda'dan araştırmacılar, 2016 yılında Antarktika kıtasının kuzeyinde yer alan Kral George Adası'nın kıyılarında bina yalıtımı için kullanılan bir polistiren köpüğe rastladılar. Köpüğün üzerinde, "Cryptopygus antarcticus" adlı omurgasız böcekler vardı. Uzmanlar, köpük parçası üzerinde bulunan 18 hayvan üzerinde testler gerçekleştirdi ve hayvanların bağırsaklarında mikroplastiklere rastlandı.

Genel insan yerleşimi olmayan Antarktika'daki mikroplastik varlığı, çevre kirliliğinin korkunç boyutunu gösteriyor

Siena Üniversitesi'nden projeye liderlik eden bir araştırmacı olan Elisa Bergami, hayvanları yüksek derecede kirlenmiş bir bölgede yaptıkları keşif gezisinde gördüklerini belirtiyor. Bergami, köpüğü İtalya'ya götürme kararını, "Sahil boyunca uzanan plastik atıklardan endişeliydim ve plastiğin böyle izole ortama etkisini anlamak istiyorduk." şeklinde açıklıyor.

Araştırma ekibi, daha sonra İtalya'daki araştırma merkezi Elettra Sincrotrone Trieste'de kızılötesi spektroskopiyi kullanarak hayvanların bağırsaklarında mikroplastikler tespit etti. Bergami, böceklerin polistiren köpüğü kaplayan yosun ve likeni yerken plastiği de yediklerini söylüyor. Ayrıca mikroplastiklerin, test ettikleri hayvanlara ve ekosistemin besin zincirindeki diğer türlere zararlı olan patojenleri ve atık maddeleri taşıyabileceğini belirtti.

Çevre kirliliği, tüm ekosistemi tehdit ediyor

University College Dublin'de doçent ve çalışmanın yazarlarından biri olan Tancredi Caruso, test ettikleri böcek türünün Antarktika'da yaygın görüldüğünü ve araştırma sonucunun tüm ekosistem için endişeleri gündeme getirebileceğini açıkladı. Caruso, çalışmanın daha fazla araştırmaya yol açacağını ümit ederek, plastiğin ekosistemlerdeki olumsuz rolünün hafife alındığını söyledi.

Cryptopygus antarcticus, buzul içermeyen alanlarda, penguenlerin ve fok balıklarının toplandığı kayalık sahil bölgelerinde besin zincirinin önemli bir parçasını oluşturuyor. Plastik atıklar zaten kırılgan olan Antarktika ekosistemine zarar verebilir. Çalışma, Biology Letters dergisinde yayınlandı.