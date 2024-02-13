Avrupa Birliği, Apple'ın iMessage özelliğini, Microsoft'un reklam tarafını, Edge tarayıcıyı ve Bing arama motorunu temel platform hizmeti saymadı. Böylece Microsoft ve Apple'ın bu araçları açması gerekmeyecek.

Yakın zamanda Avrupa Birliği, DMA olarak kısaltılan Dijital Piyasalar Yasası'nı yürürlüğe sokmuştu. Bu düzenleme ile birlikte pek çok teknoloji devi, aktif oldukları pazarlara başka firmaların da girişine izin verecek şekilde düzenlemeler yapmaya zorunlu kılınmıştı. Örneğin Meta, çeşitli sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarının üçüncü parti uygulamalar ile uyumlu olacak şekilde düzenlemeye zorlanmıştı. Aynı şekilde Apple da üçüncü taraf hizmetlere AB'de izin vermek zorunda kalmıştı.

Bugün ise hem Apple'ı hem de Microsoft'u yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği, her iki şirketin bazı öne çıkan hizmetleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

"Şirketin ana iştirakleri değil."

Konuyla ilgili bir basın açıklaması yayımlayan AB yetkilileri, "İlgili paydaşların görüşleri dikkate alınarak, tüm argümanların kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesinin ve Dijital Piyasalar Danışma Komitesinin dinlenmesinin ardından komisyon, iMessage, Bing, Edge ve Microsoft Publishing'in eşik bekçisi olarak nitelendirilmediğine karar verdi." ifadelerini kullandı. Eşik bekçisi, bir sektöre giriş ve çıkışları kontrol eden kişi, kurum ve kuruluşları tanımlamak için kullanılan bir ifade.

Komisyon, 5 aylık bir süre boyunca farklı firmaların çeşitli hizmetlerini incelemişti. Eylül ayında yapılan ilk açıklamada, aralarında Apple App Store, iOS işletim sistemi ve Safari tarayıcı gibi çeşitli hizmetlerin bulunduğu 22 hizmet, teknoloji devlerinin ana iş alanları arasında sayılmıştı. iMessage, Bing ve Edge şimdilik rahat ederken iPadOS için de benzer bir inceleme sürecinin devam ettiğini hatırlatalım. Yine de Apple'ın, Google baskısıyla iPhone'larda platformlar arası RCS mesajlaşma özelliğini desteklemeye başlayacağı biliniyor.