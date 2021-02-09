DSÖ Ekibinden COVID-19'un Kaynağıyla İlgili Açıklama

Geçtiğimiz ay Wuhan'a giderek virüsün kaynağı hakkında incelemelerde bulunan Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, virüsün yarasa mağaralarında ortaya çıktığı ya da laboratuvarda üretildiği konusunda bir bulgu olmadığını, elde ettikleri bilgilerin büyük resmi değiştirmeyeceğini belirttiler.

Geçtiğimiz ayın ortalarında koronavirüs salgınının sıfır noktası kabul edilen Wuhan’a giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün kaynağını bulabilmek adına Çinli yetkililer ile iş birliği gerçekleştirmişti. Yaklaşık bir aylık sürecin ardından incelemelerini tamamlayan DSÖ, basın mensuplarının karşısına geçerek bulguları hakkında bilgi verdi.

Konuyla ilgili olarak daha önce yaptıkları açıklamalarda kimsenin görmediği veriler elde ettiklerini ifade eden DSÖ yetkilileri, şimdi ise salgın ile ilgili genel kanıyı değiştirecek bulgulara ulaşamadıklarını aktardı. Bununla birlikte Wuhan’a giden heyetten Peter Ben Embarek, virüsün ortaya çıktığı düşünülen Wuhan’daki yarasa mağaralarına işaret eden herhangi bir bulgu da olmadığını belirtti.

DSÖ: Koronavirüsün yarasa mağaralarından ortaya çıktığına dair bulgu elde edemedik

İncelemeleri sırasında virüsün kaynağının bir hayvan olabileceğini gösteren bir veriye ulaşamadıklarını ifade eden Embarek, yeni bilgiler elde ettiklerini ancak bu bilgilerin salgın ile ilgili “büyük resmi” değiştirmekten uzak olduğunu söyledi. Eldeki bulguların virüsün laboratuvardan yayılmış olma ihtimalini de ortadan kaldırdığını ifade eden DSÖ yetkilisi, ilerleyen dönemde dondurulmuş gıda zinciri ihtimaliyle ilgili araştırma yapılabileceğini belirtti.

DSÖ’nün gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında söz alan Çin Sağlık Komisyonu’ndan Liang Wannian ise koronavirüs salgınına yol açan SARS-COV-2 virüsünün 2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde keşfedilmeden önce başka ülke ve bölgelerde de görülmüş olabileceği ihtimalini hatırlattı. Liang, 2019 yılının sonlarından önce salgının şehirde önemli ölçüde yayılımı olmadığını savundu.