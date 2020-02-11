Huawei, Yeni Ürünlerini MWC 2020’de Tanıtacağını Doğruladı

Çinli teknoloji üreticisi Huawei, yeni ürünlerini önümüzdeki günlerde düzenlenecek MWC 2020'de tanıtacağını bugün yayınladığı bir tanıtım görseliyle doğruladı. Tanıtılması beklenen cihazlar arasında en dikkat çekeni ise firmanın yeni katlanabilir telefonu oldu.

Son zamanların yükselişte olan teknoloji üreticilerinden Huawei, geçtiğimiz ocak ayının başlarında gerçekleştirilen CES 2020’de herhangi bir ürün tanıtmamış ve bir ay daha beklemeye karar vermişti. Daha önceki sızıntılardan da bildiğimiz üzere Çinli firma, önümüzdeki günlerde Barselona’da düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2020) bir lansman düzenleyecek.

Şimdiye dek resmi olmayan kaynaklara dayanan bu iddialar, nihayet Çinli firma tarafından doğrulandı. Yapılan açıklamaya göre Huawei, MWC 2020'deki basın lansmanını 23 Şubat’ta İspanya’nın Barselona kentinde, Türkiye saati ile 16.00’da gerçekleştirecek. Şirket, bu lansmanda ne tanıtacağını henüz açıklamadı ancak konu hakkında bazı iddialar mevcut.

Huawei, MWC 2020’de yeni nesil katlanabilir telefonunu tanıtabilir:

Bu noktada Huawei tarafından yayınlanan MWC 2020 tanıtım görseli, şirketin yeni nesil katlanabilir akıllı telefonunun global lansmanına işaret ediyor. Tanıtım görselinde ayrıca giyilebilir cihazlar, dizüstü bilgisayarlar ve IoT cihazları da dâhil olmak üzere birçok yeni ürüne de atıfta bulunuluyor.

Yeni nesil katlanabilir telefonda hangi özelliklerin yer alacağı henüz bilinmiyor. Bununla birlikte iddialara göre Kirin 980 yonga setini kullanacak olan telefon, katlanabilir olmasından dolayı tek bir kamera kurulumuyla gelecek ve bu kurulum hem arka hem de ön kamera olarak kullanabilecek. 5G desteğini de beraberinde getirecek olan yeni katlanabilir telefon, tasarım noktasında ise Galaxy Fold ile benzer özellikler taşıyabilir.

Tabii ki bu sorularımızın yanıtlarını ancak ilerleyen günlerde, MWC 2020 konferansında alabileceğiz. Çinli şirket, bu lansmanda beklendiği gibi yeni akıllı telefonunu tanıtırsa 2020’ye oldukça hızlı bir giriş yapmış olacak. Böylelikle şirket, bugün yeni nesil Galaxy Z Flip katlanabilir telefonunu tanıtacak olan Samsung’la arayı çok açmamış olacak.