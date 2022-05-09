ABD'de 'Keşke Bizde de Olsa' Dedirten İnternet Anlaşması

Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, 20 internet sağlayıcısıyla bir anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşma kapsamında sağlayıcılar, en az 100 megabit hızda interneti 30 dolara satmak zorunda olacakken, devlet de maddi yardıma ihtiyacı olanlara 30 dolara kadar internet desteği sunacak.

Amerika Birleşik Devletleri, bugün Türkiye’de de başlatılmasını umduğumuz yeni bir uygulamaya imza attı. Beyaz Saray, paylaştığı duyurusunda düşük gelirli ailelerin yüksek hızlı internete erişimini kolaylaştırmak için 20 internet sağlayıcısıyla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

“Uygun Fiyatlı Bağlantı Programı (Affordable Connectivity Program – ACP)” kapsamında yapılan anlaşmayla birlikte program için belirlenen kriterlere uyan haneler, aylık 30 dolara varan internet hizmeti indiriminden faydalanabilecek. Ayrıca internet sağlayıcıları da önemli yükümlülükler taşıyacak.

30 dolara en az 100 Megabit internet sunmak zorunlu olacak:

Aralarında AT&T, Comcast ve Verizon gibi dev isimlerin de olduğu ve sayısının daha da fazla artırılacağı açıklanan 20 sağlayıcı, anlaşma kapsamında bir hane için ‘yeterli’ kabul edilen en az 100 Megabit internet hızını 30 dolarlık pakette sunmak zorunda olacak. Böylelikle program kapsamına dahil olan bir hane, şartları karşılaması durumunda 30 dolar indirim alarak internet hizmetine ücret ödememe şansına sahip olacak. Yerli Toprakları’ndaki hanelerde bu indirim oranı 75 dolara kadar çıkabilecek.

Bu kapsamda Verizon, 200 Megabit internet hızı sunduğu paketinin fiyatını 40 dolardan 30 dolara çekti. Spectrum ise 30 dolar karşılığında 50 Megabit hız sınırı sunduğu paketinde hızı 100 Megabite yükseltti.

Söz konusu programdan faydalanmak isteyen hanelerde hane üyesinin, belirli bir düşük gelir eşiğini karşılaması veya Ek Beslenme Yardım Programı (SNAP) gibi yardım programlarından herhangi birinde bulunması gerekiyor. Beyaz Saray, programın 48 milyon haneyi kapsadığını (toplam hanenin yaklaşık %40'ı) açıklarken, mevcut durumda programa başvuran hane sayısını da 11,5 milyon olarak duyurdu.