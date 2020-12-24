ABD Kongre Üyesi, Seçim Kampanyası Bağışlarını Steam'de Yedi

2016 yılında ABD kongre üyesi Duncan Hunter, seçim kampanyası için bağışlanan paranın 1300 dolardan fazla kısmını Steam'de harcamakla suçlanıyordu. Gerçek rakamın çok daha fazla olduğu ortaya çıktı.

ABD kongre üyesi Duncan Hunter, 2016 yılında seçim bağışlarından 1300 doları Steam'de harcamakla suçlanmıştı. Hunter ise ilk harcamanın kazara oğlu tarafından yapıldığını, sonrasında harcamayı iptal etmeye çalışırken kazara harcama yaptığını söylemişti.

Gerçekler ise çok daha farklı imiş. Görünüşe göre 1300 dolar sadece buzdağının görünen kısmı. Hunter'ın tüm yalanlamalarına rağmen iki yıl sonra, Hunter ve eşinin seçim kampanyasından elde edilen 250 bin doları kendi giderleri için harcadı ve sahte faturalarla gizledi.

Bakkal harcamasından İtalya tatiline

Task & Purpose adlı askeri yayında yer alan bilgilere göre günlük bakkal harcamalarından ailecek yapılan 14 bin dolarlık İtalya tatillerine kadar hemen her şeyi seçmenlerin seçim kampanyası için bağışladığı paralarla karşıladı.

Ayrıca Hunter'ın Steam'de harcadığı rakamın da tahmin edilenden fazla olduğu ortaya çıktı. Hunter'ın platformda harcadığı para tam olarak 1528 dolar 68 sent olarak açıklandı. Bu da oldukça çok oyun ve oyun içi içeriği anlamına geliyor.

O dönemde kongre üyesinin kampanya yöneticisi olan eşi Margaret Hunter, Haziran 2019'da suçlu bulunmuş ve 3 yıl gözetim ile 8 ay ev hapsi cezasına çarptırılmıştı. Hunter ise Ekim 2020'de 11 ay hapis cezasına çarptırılmış ancak cezası pandemi nedeniyle ertelenmişti.

Trump Hunter'a af çıkardı

Öte yandan Hunter herhangi bir şekilde hapishanede yatmayacak. NPR'in haberine göre Hunter, yakın zamanda Beyaz Saray'a veda edecek olan ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedildi. Adalet Bakanlığı internet sitesine göre bu karar, pek çok kongre üyesinin talebiyle alındı.

Hunter'ın affı, ABD Başkanı tarafından 22 Aralık'ta gerçekleştirilen 15 affın biriydi. Diğer aflar arasında 17 Iraklı sivili öldüren dört eski Blackwater paralı askeri, Trump'ın seçim kampanyası ile Rusya bağlantısı araştırmasında FBI incelemesinde yalan söyleyen bir polis memuru gibi kişiler bulunuyordu.