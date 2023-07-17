Financial Times'ın bir raporu, ABD ordusuna ait hassas bilgilerin yer aldığı milyonlarca mailin son on yılda yanlışlıkla Batı Afrika ülkesi Mali'ye gönderildiğini ortaya çıkardı. Bunun nedeni ise küçük bir yazım hatası.

Financial Times (FT) tarafından bugün paylaşılan bir rapor, ABD ordusunun on yılı aşkın süredir akıllara durgunluk veren bir hata yaptığını ortaya koydu. Rapora göre orduyla alakalı milyonlarca e-posta, yanlışlıkla Rusya’nın müttefiki olan Batı Afrika ülkesi Mali’ye gönderildi.

Bu durumun oluşmasının ardındaki sebep, küçük bir yazım hatası. İnsanlar, uzun bir süredir e-postalarına sık sık ABD ordusunun alan adı olan “.MIL” yazmak yerine Mali’ye ait olan “.ML” yazıyormuş. Bu nedenle de mailler, istenen yerlere değil Mali’ye gidiyormuş.

Birçok hassas bilginin sızmasına neden olan hata, ABD’nin yıllar içinde birçok kez uyarılmasına rağmen devam etti

Mali’nin alan adını yönetme görevini üstlenen Hollandalı Johannes Zuurbier, FT’ye yaptığı açıklamada, ABD hükümetini defalarca uyardıklarını; ancak hatanın devam ettiğini belirtti. Zuurbier, var olmayan alan adlarını fark ettikten sonra yanlış yönlendirilmiş e-postaları yakalamak için bir sistem kurdu.

Zuurbier’e göre yalnızca ocak ayında 117 bin yanlış gönderilen e-posta tespit edildi. Bu maillerin hassas bilgi içerdiği de gelen bilgilerde yer aldı. Rapora göre e-postaların birçoğunda sağlık kayıtları, kimlik bilgileri, askeri üslerin personel listeleri, üslerin fotoğrafları, vergi kayıtları ve daha fazlası yer alıyordu.

Ayrıca, e-postaların orduyla çalışan seyahat acenteleri, askeri personeller gibi yerlerden gönderildiği de belirtildi. Örneğin maillerin birinde ABD Genelkurmay Başkanı James McConville’in Endonezya’ya yaptığı bir seyahat programının detaylarını içeriyordu.

Zuurbier, 10 yıllık sözleşmesinin bugün dolduğunu ve artık e-postaları engelleyemeyeceğini söylüyor. Yani Mali’li yetkililer, bu e-postalara erişebilecek. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Tim Gorman, sorunun farkında olduklarını ve konuyu ciddiye aldıklarını belirtti. Gorman, yanlışlıkla gönderilen e-postaların engellendiğini ve gönderenlerin adresleri doğrulaması konusunda bilgilendirdiğini de ekledi.