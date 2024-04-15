Teknoloji devlerinin yatırımlarını çekmek için bir teşvik programı başlatan ABD, Teksas'ta fabrika kuran Samsung'a 6,4 milyar dolar hibe verecek.

Yakın zamanda ABD'de büyük bir yatırım yapan Samsung'un 6 milyar dolara kadar hibe alabileceği belirtiliyordu. Amerikan Devletinin açıkladığı teşvik programı kapsamında yatırımlarını bu ülkeye yönlendiren Güney Koreli teknoloji devinin alacağı devasa teşvik miktarı açıklandı. Samsung tam 6,4 milyar dolar hibe alacak.

ABD Ticaret Bakanlığı, Samsung ile "Çipler ve Bilim Kanunu" kapsamında bir anlaşmaya vardı. Bu teşvik ile birlikte Samsung'un Teksas'ta bulunan Austin ve Taylor şehirlerinde kuracağı fabrikalar desteklenecek. Austin'deki eski fabrikaya ek olarak Taylor'a bir tesis inşa etmeyi planlayan Samsung, bir çip paketleme fabrikası ve bir çip araştırma merkezi de kuracak.

ABD, çip konusunda dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor

ABD'nin teşvik kararının arkasında ise ülkenin çip ve yarıiletken konusunda dışa bağımlılığı azaltma çabaları geliyor. ABD yönetimi özellikle Çin, Güney Kore ve Tayvan gibi ülkelerin bu alanda üstünlük kurmasından rahatsız. Ayrıca yarıiletken sektöründeki ilerlemeler ile birlikte ABD'nin havacılık, otomobil, elektronik ve savunma sanayinde de ilerlemeler kaydetmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Danışmanı Lael Brainard, "Lider çip üretiminin Amerika'ya geri dönüşü, yarıiletken endüstrimiz için önemli bir yeni bölüm." ifadesini kullandı. Biden yönetimi daha önce Intel, Global Foundries, Microchip Technology ve TMSC'ye de benzer teşvikler sağlamıştı.