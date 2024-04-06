Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ABD'de yürürlüğe giren yeni CHIPS yasasının ardından Teksas'taki yatırımını 44 milyar dolara yükseltecek yeni projesini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, CHIPS Yasası ile birlikte Amerika'da yeni çip üretim tesislerinin kurulması için devasa bir teşvik programı başlatmış ve 52 milyar doları bulan vergi muafiyetleri sunmuştu. Bu teklif, Güney Koreli dev Samsung'u harekete geçirdi. 2021 yılında Teksas'ta bir fabrika inşa eden ve 20 milyar dolar harcayan firma, fabrikaya ek bir tesis inşa edecek ve toplam yatırımını 44 milyar dolara çıkaracak.

Samsung'un yeni tesisinin bünyesinde bir çip üretim tesisi, bir paketleme tesisi ve bir de AR-GE merkezi bulunacak. Taylor, Teksas'taki ana tesis de henüz üretime geçmiş olmasa da yılın ilerleyen zamanlarında "önemli mantık çipleri" üretmek için kullanılacak. Teksas merkezine 40 dakika mesafede bulunan bölge için Samsung yatırımı büyük önem taşıyor.

CHIPS programı büyük ilgi görüyor

CHIPS Yasası adı verilen düzenleme ile birlikte pek çok yatırımcı da soluğu ABD'de aldı. 6 milyar dolarlık bir teşvik alacak olan Samsung'un dışında da ABD'de yatırımlarını artıran pek çok firma bulunuyor. Bunların arasında GlobalFoundries (1,5 milyar dolar hibe, 1,6 milyar dolar kredi), Malta, Intel (8,5 milyar dolar) gibi firmalar da yer alıyor.

Bu teşvikler sayesinde ABD hem bu alanda daha cazip olmayı ve istihdam yaratmayı planlıyor hem de en büyük rakipleri arasında kabul edilen Çin'in bu pazardaki yükselişinin de önünü kesmeyi amaçlıyor.